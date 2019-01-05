Pepsico'dan Manisa'ya Yeni Fabrika

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Sanayicinin üzerindeki ilave yükleri azaltmayı ve yatırımları teşvik etmeyi tüm gücümüzle sürdürecek, başlattığımız milli teknoloji hamlesini bütün sektörlerimize yayacağız." dedi.

Mustafa Varank, PepsiCo'nun Manisa'daki fabrikasının açılış töreninde yaptığı konuşmada, bu fabrikanın Türkiye'nin üretim ve istihdam dinamizmine güç katacağını söyledi. Tesisin odağında "sıfır atık" ilkesi bulunduğunu kaydeden Varank, "Sayın Hanımefendi'nin himayelerinde yürütülen ve israfın önlenmesinde ülke genelinde farkındalığı artırmayı amaçlayan sıfır atık projesine dikkat çekici bir yatırım." dedi.

Varank, bakanlık olarak Türkiye'nin yatırım ve üretimini artırmak için şehir şehir gezdiklerini belirterek şöyle konuştu:

"Sanayicinin üzerindeki ilave yükleri azaltmayı ve yatırımları teşvik etmeyi tüm gücümüzle sürdürecek, başlattığımız milli teknoloji hamlesini bütün sektörlerimize yayacağız. Geçtiğimiz bütçe görüşmeleri için Meclis genel kurulundaydım. Ana muhalefetin en büyük iddiası, Türkiye'de yatırım yapılmadığı ve hiç fabrika açılmadığı üzerine kurulmuştu. Cevaplarımızı somut örnekleriyle teker teker verdik. Hatta bu somut örneklerinden bir tanesi Manisa ile ilgiliydi. Manisa'daki fabrika ziyaretlerimizde bize eşlik eden sonrasında unutan ve bizi eleştiren vekillerle ilginç bir tartışma yaşadık. İnşallah o fabrikayı da siz uğurlu ellerinizle bu fabrika açılışından sonra açacaksınız."

Son dönemde pek çok fabrika açılışının yanı sıra proje başlayan onlarca firma olduğunu belirten Varank, "Tüm yatırımlar yüksek katma değerli üretim, nitelikli istihdam ve yerlileştirme alanlarındaki hedeflerimize adım adım yaklaşmamızı sağlıyor. Daha da önemlisi Türkiye ekonomisine güven bu yatırımlarla daha da somutlaşıyor, yapılan tüm karalamalara belki de en güzel cevabı bu şekilde veriyoruz." diye konuştu.

Varank, Manisa'nın ihracatta ilk 10 sırada olduğunu, ilden yapılan ihracatın 2018'de bir önceki yıla göre yüzde 11 arttığını söyledi.

Varank, Manisa'nın hemen hemen her her sektöründe ihracat yapabilen bir sanayi altyapısı olduğunu belirterek, "Bu performans diğer illerimize de örnek olacak nitelikte. Bu başarıda Ar-Ge ve yenilikçiliğe verilen önemin payı büyük." dedi.

Celal Bayar Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nde 84 firmanın faaliyet gösterdiğini kaydeden Varank, 27 Ar-Ge merkezinin de olduğunu, verdikleri desteklerle Manisa'nın bir üretim dinamosu haline geldiğini vurguladı.

"Bu tarz yatırımları önemsiyoruz"

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ise Türkiye'de zaman zaman patateste yaşanan fiyat istikrarı sorununu daha çok sanayi patatesi üreterek çözmeyi planladıklarını ifade etti.

Patates alanındaki yatırımcılarla yaptığı görüşmelerde sözleşmeli üretimle ilgili bir mevzuat ihtiyacının ortaya çıktığını belirten Pakdemirli, bu alanda sanayici ve üreticinin talebini karşılayan bir mevzuat için çalışmalara başladıklarını söyledi.

Türkiye'nin dünyada önemli patates üreticisi ve tüketicisi bir ülke olduğuna işaret eden Pakdemirli, ülkenin yıllık 4,8 milyon ton patates üretimiyle dünyanın 14. büyük üreticisi olduğunu, kişi başı ortalama 50 kilogramlık tüketimle 32 kilogramlık dünya ortalamasının üzerinde bir tüketime sahip olduğunu kaydetti.

Türkiye'nin tarıma dayalı sanayisiyle öne çıkan bir ülke olduğunu dile getiren Pakdemirli, "Bunun sebebi de şu. Türkiye tarımsal hasılada Avrupa'da birinci, dünyada ise 7. Ancak tarıma dayalı sanayide daha gidecek yolumuz var. Bu yüzden bu tarz yatırımları önemsiyoruz ve destekliyoruz. 500 kişilik istihdam ve 100 milyon dolarlık bir yatırımla kentimize önemli bir katkı. Hedef daha fazla ihracat olmalı, inşallah gelecek yıl yeni bir rekor kırıp 170 milyar doların daha iyisini göreceğiz." diye konuştu.

Pakdemirli, bakanlığının çalışmaları hakkında da bilgi vererek, 2019-2020 eğitim yılından itibaren okul kantinlerinde "Okul Gıdası" logosu olmayan ürünlerin satılmasına izin vermeyeceklerini anlattı.

Ayrıca gıda ambalajları üzerinde yeni bir uygulamaya başladıkları bilgisini paylaşan Pakdemirli, "Bundan sonra gıda ambalajlarının üzerinde kırmızı, sarı ve yeşil renkler olacak. Bu renkler, hangi gıdayı ne kadar çok, hangisini daha az tüketmemiz gerektiği konusunda bilgi verecek. Bu şekilde bir gıda okuryazarlığı bilincini kazandıracağız." ifadelerini kullandı.

Pakdemirli, üreticilerin rahatlatılması için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdeyi verdiğini, çiftçilerin 2018 yılına ait borçlarının ocak ayında ödeneceğini sözlerine ekledi.

"Türkiye son 10 yılda yükselen bir yıldız haline geldi"

PepsiCo Avrupa ve Sahra-altı Afrika Başkanı Silviu Popovici, Türkiye'nin büyük ölçekli ekonomisinin, altyapı gelişiminin muazzam bir büyüme içinde olduğunu belirterek, "Türkiye'nin son 10 yılda yükselen bir yıldız haline geldiğini gördük." dedi.

Şirket olarak 56 yıldır Türkiye'nin zengin tarihinin bir parçası olmaktan gurur duyduklarını kaydeden Popovici, Manisa'da kurdukları yeni yiyecek fabrikasının Türkiye'ye yatırımlarının önemli bir dönüm noktasını oluşturduğunu bildirdi.

Bu yatırımın Türkiye'ye, ekonomisine ve geleceğine olan inancı sergilediğini kaydeden Popovici, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederek, "Türkiye ile ortaklığımız devam edecek. Türkiye ile beraber büyümeye devam etmekten büyük heyecan duyuyoruz." diye konuştu.

PepsiCo Türkiye Genel Müdürü Levent Yüksel de Türkiye'de faaliyetlerinin merkezinde tarımın yer aldığını, birlikte çalıştıkları bin çiftçi ve diğer ortaklarıyla büyük bir aile olduklarını söyledi.

Fabrika

PepsiCo'nun yeni fabrikası, Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nde 47 bin metrekaresi kapalı olmak üzere toplam 100 bin metrekarelik bir alan üzerine kuruldu. Türkiye'de PepsiCo'nun altıncı fabrikası olan Manisa fabrikasında, Lay's, Doritos ve Ruffles markalarının geniş çeşitliliğe sahip atıştırmalık ürünleri üretilecek.

Burada üretilen Doritos ürünlerinin yaklaşık yüzde 25'i Romanya, Bulgaristan, Moldova, Litvanya, Estonya, Polonya, Makedonya, Kosova, Arnavutluk ve Sırbistan'a ihraç edilecek.

Kaynak: AA