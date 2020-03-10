Son dakika: Pentagon Sözcüsü Hoffman: Türkiye S-400'leri iade etmediği sürece Patriot alamayacak
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Pentagon Sözcüsü, Türkiye, S 400, Dünya, Güncel

Son dakika: Pentagon Sözcüsü Hoffman: Türkiye S-400'leri iade etmediği sürece Patriot alamayacak

Son dakika: Türkiye'nin ABD'den istediği Patriot füzeleriyle ilgili ABD'den açıklama geldi. ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Jonathan Hoffman, pozisyonlarında yumuşama olmadığını ve S-400'leri iade etmediği sürece Türkiye'nin Patriot alamayacağını söyledi.

10.03.2020 21:22 | Son Güncelleme: 10.03.2020 21:36

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Jonathan Hoffman, Pentagon'da düzenlediği basın toplantısında gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Rusya ve Esed Rejimi'yle yaşanan İdlib gerilimiyle ilgili sonrası Türkiye'nin ABD'den istediği Patriot füzeleriyle ilgili soruya yanıt veren Hoffman, "Bakan Esper'in bu konudaki görüşü gayet açık, Türkiye S400'leri geri vermedikçe Patriot'ları alamaz" dedi.

Jonathan Hoffman

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Cumhurbaşkanı Erdoğan daha önce yaptığı açıklamada ABD'nin Patriotlar konusunda yumuşadığını söylemişti. Erdoğan Patriotların satışının yapılması halinde ABD'ye Türkiye'nin bu sistemi de satın almaya hazır olduğunu söylediğini kaydetmişti.

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Son dakika: Pentagon Sözcüsü Hoffman: Türkiye S-400'leri iade etmediği sürece Patriot alamayacak

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Jonathan Hoffman: Türkiye S-400'leri iade etmediği sürece Patriot alamayacak

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