Pelkas'tan kötü haber! 1 ay sahalardan uzak kalacak

Kanarya'nın Yunan yıldızı Pelkas, 3-4 hafta sahalardan uzak kalacağını açıkladı. Pelkas, "Önümüzdeki maçlarda takımımıza yardımcı olamayacağım için çok üzgün olsam da taraftarımıza daha güçlü döneceğime söz veriyorum" ifadelerini kullandı. 4 hafta sahalardan uzak kalacak Pelkas'ın tekrar kondisyonunu ve maç temposunu kazanması sebebiyle gerçek performansını yansıtabileceği süre 6 haftayı bulacak.