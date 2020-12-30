Pekcan: (Digikamp Dijital Dönüşüm Yarışması) Bugün itibarıyla başvurulara açılacak ve adaylar 15 Şubat'a kadar başvurularını yapabilecek
30.12.2020 12:05 | Son Güncelleme: 30.12.2020 12:08
Pekcan: (Digikamp Dijital Dönüşüm Yarışması) Bugün itibarıyla başvurulara açılacak ve adaylar 15 Şubat'a kadar başvurularını yapabilecek.
Pekcan: (Digikamp Dijital Dönüşüm Yarışması) Bugün itibarıyla başvurulara açılacak ve adaylar 15 Şubat'a kadar başvurularını yapabilecek
Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Aslanhan