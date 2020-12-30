Pekcan: (Digikamp Dijital Dönüşüm Yarışması) Bugün itibarıyla başvurulara açılacak ve adaylar 15 Şubat'a kadar başvurularını yapabilecek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Pekcan: (Digikamp Dijital Dönüşüm Yarışması) Bugün itibarıyla başvurulara açılacak ve adaylar 15 Şubat'a kadar başvurularını yapabilecek

30.12.2020 12:05 | Son Güncelleme: 30.12.2020 12:08
Pekcan: (Digikamp Dijital Dönüşüm Yarışması) Bugün itibarıyla başvurulara açılacak ve adaylar 15 Şubat'a kadar başvurularını yapabilecek

Pekcan: (Digikamp Dijital Dönüşüm Yarışması) Bugün itibarıyla başvurulara açılacak ve adaylar 15 Şubat'a kadar başvurularını yapabilecek.

Pekcan: (Digikamp Dijital Dönüşüm Yarışması) Bugün itibarıyla başvurulara açılacak ve adaylar 15 Şubat'a kadar başvurularını yapabilecek

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Aslanhan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Engin Özkoç Mehmet Nuri Fahrettin Koca Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Berk Oktay Hande Erçel Demet Özdemir Murat Dalkılıç
Spor Erol Bulut Arda Turan Okan Buruk Abdullah Avcı Sergen Yalçın
Tüm Haberler Erkek Maltepe Kocaeli Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Pekcan: (Digikamp Dijital Dönüşüm Yarışması) Bugün itibarıyla başvurulara açılacak ve adaylar 15 Şubat'a kadar başvurularını yapabilecek - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.12.2020 12:08:41. #1.15#
title