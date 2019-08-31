İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, doğal gaz zammına tepki gösterdi

31.08.2019 22:13

Türkiye'de çalışanların çoğu, maaşlarına yüzde 15 oranında zam almayı hayal bile edemezken doğal gaz bir ay içinde iki kez yüzde 15 zam gördü.

Dün gece doğal gaz fiyatına yüzde 14,90 zam yapıldı. Yani böylece faturaya son bir ayda yüzde 32 zam gelmiş oldu! Ayrıca 1 Ağustos'ta da doğal gaza yüzde 14,97 zam yapılmıştı.

"DOĞRU BULMUYORUZ"

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, zamlara ilişkin yaptığı yazılı açıklamada zam kararının, sanayicilerle istişare ederek gözden geçirmesinde her açıdan fayda gördüklerini belirtti. Bahçıvan, "Şimdi, 1 Eylül 2019 tarihinden geçerli olmak üzere yüzde 14,90 daha zam yapıldığını öğrenmiş bulunuyoruz. Ekonomik dengelerin oluşması açısından, dış konjonktürdeki gelişmelere bağlı olarak zaman zaman fiyat ayarlamaları yapma gereğinin farkındayız. Fakat daha önce de yaşadığımız gibi, bu fiyat ayarlamalarına sanayiciler olarak bir hazırlık zamanının tanınmadan, sanayiciyle istişare edilmeden yapılmasını doğru bulmuyoruz." değerlendirmesini yaptı.

"ZAMLARIN GECE YARISINA DENK GETİRİLMESİNİ ÜZÜCÜ BULUYORUZ"

Sanayicinin zamlara hazırlık yapması için zamlar yapılmadan önce makul bir süre verilmesini ekonomik gerçekler açısından daha doğru bulduklarını vurgulayan Bahçıvan, "Bu konuda ilgili bakanlığımız ile müteaddit defalar istişareler gerçekleştirdiğimiz halde, aynı tutumun devam ettiğini görüyoruz. Bu bağlamda zamların gece yarısı ve hafta sonlarına denk getirilmesini de üzücü buluyoruz. Bu zamlar üretim ekonomisine zarar verebileceği gibi destek olduğumuz enflasyonla mücadele programı ile de bağdaşmamaktadır." açıklamasında bulundu.