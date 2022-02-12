Paris Saint-Germain, uzatmalarda attığı golle Rennes'i 1-0 yendi
AA, Yusuf Özcan - Spor
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Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) oynanan maçta Paris Saint-Germain (PSG), Rennes'i 1-0 mağlup etti.
Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) oynanan maçta Paris Saint-Germain (PSG), Rennes'i 1-0 mağlup etti.
Ligue 1'in 24. haftasının ilk karşılaşmasında PSG, Rennes'i ağırladı.
Kylian Mbappe'nin, yıldız futbolcu Lionel Messi'nin pasıyla 90+3. dakikada attığı golle ev sahibi takım, sahadan 1-0 galibiyetle ayrıldı.
Rennes'de forma giyen kaleci Doğan Alemdar, maça ilk 11'de başladı.
Bu skorla 59 puana ulaşan PSG, liderliğini sürdürdü. Rennes ise 37 puanda kaldı.
AA / Yusuf Özcan - Spor