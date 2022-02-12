Paris Saint-Germain, uzatmalarda attığı golle Rennes'i 1-0 yendi - Haberler
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Paris Saint-Germain, uzatmalarda attığı golle Rennes'i 1-0 yendi

AA, Yusuf Özcan - Spor
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Paris Saint-Germain, uzatmalarda attığı golle Rennes'i 1-0 yendi

Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) oynanan maçta Paris Saint-Germain (PSG), Rennes'i 1-0 mağlup etti.

Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) oynanan maçta Paris Saint-Germain (PSG), Rennes'i 1-0 mağlup etti.

Ligue 1'in 24. haftasının ilk karşılaşmasında PSG, Rennes'i ağırladı.

Kylian Mbappe'nin, yıldız futbolcu Lionel Messi'nin pasıyla 90+3. dakikada attığı golle ev sahibi takım, sahadan 1-0 galibiyetle ayrıldı.

Rennes'de forma giyen kaleci Doğan Alemdar, maça ilk 11'de başladı.

Bu skorla 59 puana ulaşan PSG, liderliğini sürdürdü. Rennes ise 37 puanda kaldı.

AA / Yusuf Özcan - Spor

Paris Saint Germain, Ligue 1, Fransa, Rennes, Spor, Haberler

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