Paribu çöktü mü? Paribu dondu! Son dakika! Paribu neden açılmıyor? Fenerbahçe Token ne kadardan açıldı?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Paribu çöktü mü? Paribu dondu! Son dakika! Paribu neden açılmıyor? Fenerbahçe Token ne kadardan açıldı?

Paribu çöktü mü? Paribu dondu! Son dakika! Paribu neden açılmıyor? Fenerbahçe Token ne kadardan açıldı?
Haberler.com - Haberler | Gündem

Paribu kullanıcıları gün itibariyle platforma ulaşma konusunda problem yaşıyor. Sosyal medyanın gündemine gelen olayla ilgili resmi açıklama geldi! Peki Paribu çöktü mü? Paribu neden açılmıyor? Paribu çöktü mü? Kripto para piyasasına Fenerbahçe'nin de Fenerbahçe Token ile girmesiyle Fenerbahçe taraftarları bu kripto para ya büyük ilgi göstermişti. Peki Paribu Fenerbahçe Token nasıl alınır? Paribu Fenerbahçe Token kaç TL? Paribu dondu mu?

Çeşitli kripto para birimlerinin ticareti için bir platform sağlayan bir kripto para borsası olan Paribu'ya gün itibariyle erişim sağlanamadı. Bu kapsamda Paribu çöktü mü, neden çalışmıyor? Paribu neden açılmıyor? Paribu dondu mu? sorularına yanıt arandı. Peki Paribu Fenerbahçe Token nasıl alınır? Paribu Fenerbahçe Token kaç TL?

PARİBU ÇÖKTÜ MÜ?

Türkiye'de aktif olarak kullanılan kripto para borsalarından bir tanesi olan Paribu'ya erişim sorunları yaşanıyor. Paribu yetkilileri, servis sağlayıcı kaynaklı bazı sorunlar olduğunu ve bunu düzeltmek için çalışmaya devam ettiklerini söylediler.

Fenerbahçe tokenin satışa açılmasının ardından Paribu'da sorun yaşanmaya başladı.

FENERBAHÇE TOKEN NE KADARDAN AÇILDI?

Fenerbahçe Token, ön satışta iki seçenekle satıldı. Bunlar 15 ve 30 liralık seçeneklerdi. Ancak bugün satışa açılmasıyla 30 liranın üstünden listelendiği görüldü.

Canlı kripto para verileri ve tüm kripto para haberleri için tıkla.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk İlham Aliyev Mehmet Şimşek Süleyman Soylu Adil Karaismailoğlu
Magazin Müge Anlı Süreyya Yalçın Berdan Mardini Mohammed Al Saloussi
Spor Mete Gazoz Merve Çoban Lionel Messi Busenaz Sürmeneli Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Paribu çöktü mü? Paribu dondu! Son dakika! Paribu neden açılmıyor? Fenerbahçe Token ne kadardan açıldı? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.8.2021 14:37:56. #1.14#

title