Paribu çöktü mü? Paribu dondu! Son dakika! Paribu neden açılmıyor? Fenerbahçe Token ne kadardan açıldı?

Paribu kullanıcıları gün itibariyle platforma ulaşma konusunda problem yaşıyor. Sosyal medyanın gündemine gelen olayla ilgili resmi açıklama geldi! Peki Paribu çöktü mü? Paribu neden açılmıyor? Paribu çöktü mü? Kripto para piyasasına Fenerbahçe'nin de Fenerbahçe Token ile girmesiyle Fenerbahçe taraftarları bu kripto para ya büyük ilgi göstermişti. Peki Paribu Fenerbahçe Token nasıl alınır? Paribu Fenerbahçe Token kaç TL? Paribu dondu mu?

Çeşitli kripto para birimlerinin ticareti için bir platform sağlayan bir kripto para borsası olan Paribu'ya gün itibariyle erişim sağlanamadı. Bu kapsamda Paribu çöktü mü, neden çalışmıyor? Paribu neden açılmıyor? Paribu dondu mu? sorularına yanıt arandı. Peki Paribu Fenerbahçe Token nasıl alınır? Paribu Fenerbahçe Token kaç TL?

PARİBU ÇÖKTÜ MÜ?

Türkiye'de aktif olarak kullanılan kripto para borsalarından bir tanesi olan Paribu'ya erişim sorunları yaşanıyor. Paribu yetkilileri, servis sağlayıcı kaynaklı bazı sorunlar olduğunu ve bunu düzeltmek için çalışmaya devam ettiklerini söylediler.

Fenerbahçe tokenin satışa açılmasının ardından Paribu'da sorun yaşanmaya başladı.

FENERBAHÇE TOKEN NE KADARDAN AÇILDI?

Fenerbahçe Token, ön satışta iki seçenekle satıldı. Bunlar 15 ve 30 liralık seçeneklerdi. Ancak bugün satışa açılmasıyla 30 liranın üstünden listelendiği görüldü.