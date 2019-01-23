Parası Olup da Borcunu Ödemeyenleri İfşa Eden Uygulama Hizmete Sunuldu

Dünyanın en kalabalık ülkesi olan Çin, dünyanın yeni süper gücü olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Asya'nın parlayan yıldızı; ekonomisini, askeri gücünü ve teknolojisini her geçen gün biraz daha geliştirirken, bazı tuhaf uygulamaları yürürlüğe koymaktan da geri durmuyor.

PARASI OLUP DA BORCUNU ÖDEMEYENLER İFŞA OLACAK

Resmi yetkililer tarafından yapılan açıklamaya göre Çin'in Hebei eyaletinde yürürlüğe giren yeni bir mobil uygulama, harita üzerinde maddi durumu iyi olduğu halde borçlarını ödemeyen kişileri ifşa edecek. Şaka gibi geliyor olsa da kesinlikle değil. Uygulama, 500 metre içindeki tüm borçluları harita üzerinde gösterecek.

BORÇLU OLUP OLMADIĞINIZ HERKES TARAFINDAN BİLİNECEK

Uygulamada gösterilmek için ne kadar borcunuz olması gerektiği, borcunuzu ne kadar süredir ödememeniz gerektiği ya da hangi bilgilerinizin gösterileceği tam olarak bilinmiyor fakat Çin'e herhangi bir şekilde borçluysanız ve Hebei eyaletini ziyaret etmek isterseniz, birilerinin sizin borçlu olduğunuzu bileceğinden şüpheniz olmasın.