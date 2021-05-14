Paralimpik milli okçu Yiğit Caner Aydın: Olimpiyat kürsüsünde yer almak istiyorum

Dünya 3 numarası olan Okçular Vakfı ve Paralimpik Okçuluk Milli Takımı'nın 28 yaşındaki başarılı okçusu Yiğit Caner Aydın, 24 Ağustos-5 Eylül arasında düzenlenecek olan Tokyo Paralimpik Oyunları'na giden yoldaki kota yarışlarına dair hazırlıklarını ve "Hayat misyonum" dediği TekeRRenk...