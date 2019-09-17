Papiss Cisse'den Vedat Muriqi göndermesi
Papiss Cisse, Fenerbahçe maçının ardından sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Golcü oyuncu Vedat Muriqi'ye gönderme yapılan yazıyı sosyal medya hesabından paylaştı.
Cisse, Instagram'da bir kullanıcının yaptığı paylaşımı kendi hesabından paylaştı. Paylaşımda "Vedat 30-40 milyon euro ise bu adam 100 milyon euro. Tebrikler Alanyaspor. Son zamanlarda izlediğim en iyi takım" ifadeleri yer aldı.
Geçtiğimiz günlerde yazar Gürcan Bilgiç, Fenerbahçe'nin Vedat Muriqi için transfer pazarlığını 90 milyon eurodan açacağını iddia etmişti.