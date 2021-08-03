Papara'dan 275 bin kişinin sağlık harcamasına destek
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Papara'dan 275 bin kişinin sağlık harcamasına destek

Papara'dan 275 bin kişinin sağlık harcamasına destek
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Papara'da sunulan Cashback programından yararlanan 275 bin civarında kullanıcının gerçekleştirdiği 900 bin adetin üzerinde eczane alışverişinde kullanıcılara sunulan katkının 15 milyon liraya ulaştığı kaydedildi.

Papara'da?sunulan Cashback programından yararlanan 275 bin civarında kullanıcının gerçekleştirdiği 900 bin adetin üzerinde eczane alışverişinde kullanıcılara sunulan katkının 15 milyon liraya ulaştığı kaydedildi. 

Kovid-19 salgını, dünyada olduğu gibi Türkiye'de de hem tüketici hem de harcama alışkanlıklarını değiştirdi. Bu süreçte en büyük önceliğin kişisel sağlığın korunması olması sebebiyle eczane harcamalarında 4 katın üzerinde artış görüldüğü kaydedildi.??

Pandeminin başında tanıtılan ve Papara?Card?ile yapılan harcamalarda anında nakit kazandıran?Cashback?programı kapsamında kullanıcıların bütçelerine katkı sağlanmaya başlandığı duyurulmuştu.?Pandeminin?ortaya çıktığı ilk günlerden?itibaren bu programa eczane harcamalarını ekleyen şirket, bir yılı aşkın bir süredir kullanıcılarının eczanelerde yaptığı harcamalarda anında yüzde 50 nakit iadesi sağlıyordu.?

KULLANICILARIMIZIN İHTİYAÇLARINA HIZLI CEVAP VERDİK??

Papara'nın?kurucusu ve CEO'su?Ahmed?Faruk Karslı, "Pandeminin?başından bu yana?Cashback?programına birçok sektörü ve markayı dahil ederek hizmet alanımızı genişlettik. Her dönem kullanıcılarımızın ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak en çok ihtiyaç duydukları alanlarda onlara katkı sağlamaya çalıştık. Bu kategorilerin başında gelen sağlık kategorisindeki eczane harcamaları verdiğimiz en büyük desteklerden biri oldu. Sanıyorum Türkiye'de özel bir kurum tarafından yapılan en kapsamlı yardım çalışmalarından biri oldu. 81 ilin tamamında her yaş grubundan kullanıcılarımız maske, ilaç, hijyen malzemeleri gibi eczanelerdeki her türlü harcamalarında desteklendiler. Kişisel sağlığımızı korumaya belki de en çok ihtiyaç duyduğumuz dönemde bu denli bir katkı sağlayabildiğimiz için çok mutluyuz" dedi.

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Papara'dan 275 bin kişinin sağlık harcamasına destek

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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