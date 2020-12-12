Paolo Rossi'nin Juventus Formasıyla En İyi Anları

1928 yılında Ballon D'Or ve Dünya Kupası kazanmış Juventus formasıyla çıktığı 137 maçta 44 gol atarak 2 kez Lig şampiyonluğu, 1 Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası, UEFA ve Coppa Italia kupaları kazanan İtalyan futbolunun efsanevi ismi Paolo Rossi'nin en iyi anlarına göz atalım.