Paolo Rossi'nin Juventus Formasıyla En İyi Anları
12.12.2020 19:10 | Son Güncelleme: 12.12.2020 19:14
1928 yılında Ballon D'Or ve Dünya Kupası kazanmış Juventus formasıyla çıktığı 137 maçta 44 gol atarak 2 kez Lig şampiyonluğu, 1 Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası, UEFA ve Coppa Italia kupaları kazanan İtalyan futbolunun efsanevi ismi Paolo Rossi'nin en iyi anlarına göz atalım.
1928 yılında Ballon D'Or ve Dünya Kupası kazanmış Juventus formasıyla çıktığı 137 maçta 44 gol atarak 2 kez Lig şampiyonluğu, 1 Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası, UEFA ve Coppa Italia kupaları kazanan İtalyan futbolunun efsanevi ismi Paolo Rossi'nin en iyi anlarına göz atalım.
Kaynak: Dugout