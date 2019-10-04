Pamukkale Turizm'den Jumbo hizmet

04.10.2019 10:48

Pamukkale Turizm "JUMBO'ya Terfi Edin, Standartlarınız Yükselsin" sloganı ile özel donanımlar ve hizmetler ile geliştirilmiş ayrıcalıklı yeni bir sefer modeli başlattığını duyurdu.



"JUMBO" olarak adlandırılan yeni sefer modeli şimdilik, İstanbul - Bursa, İstanbul - İzmir, İstanbul - Ankara, Bursa - İzmir, İzmir - Çorlu güzergahlarında mevcut bulunuyor. Özellikle İstanbul - İzmir güzergahında yeni İstanbul - İzmir otobanını kullanacak olan seferler uçak konforu ile zaman tasarrufunu birleştirerek havayolu seçeneklerinden daha ekonomik bir alternatif olmayı hedefliyor.



Pamukkale Turizm, "JUMBO" araçlarında standart olan 41 koltuk sayısını azaltarak 34 koltuğa düşürüyor. Koltuk arası mesafesini 75 cm'e yükselterek, Türkiye'deki en geniş koltuk aralığına sahip tek araç olma özelliğini taşıyor. Ayrıca baldır dayama, ayak koyma aparatları ve koltukların geniş açıda yatırılma özellikleri ile daha keyifli yolculuk ve konforlu uyku imkanı sağlıyor.



Türkiye'nin milli ulaşım markası Pamukkale; yolcuların tüm ihtiyaçları düşünülerek tasarlanan "JUMBO" araçlarında genişletilmiş bir ikram ve hizmet menüsü farklılığına da sahip.



Pamukkale Turizm Genel Müdürü Mustafa Özdalgıç Jumbo seferlerinin başladığını duyururken; "57 yıldır kaliteyi opsiyon olarak değil standart olarak sunma hedefimizden en zor dönemlerimizde dahi taviz vermedik. Dünden bugüne Türkiye'nin kavuşturan gücü olarak; araçlarımızda seyahat eden herkes her dönemde bizim misafirimiz oldu. Bizim kültürümüzde "misafire ikram" olmazsa olmazlarımızın başındadır. Son günlerde karayolu ulaşımında, yolcularına sundukları hizmetlerden tasarruf adı altında türlü türlü kısıtlamalar yapan markalar gibi düşünmüyor ve onlara katılmıyoruz. Çünkü Biz "Kalite, ülkemizin güzel insanlarının en doğal hakkıdır" anlayışını ilke edinmiş bir markayız. Bu ilkemizden hareketle; Jumbo seferlerimiz ile çıtayı daha da yukarıya koyarken, tüm Türkiye'ye de sesleniyoruz: "Sen en iyisine layıksın; Keyfine Bak Türkiye" Tüm Türkiye'ye söz veriyoruz; Biz olduğumuz sürece bu ülkede seyahat standartlarınızı hiç kimse düşüremez!" dedi.



Yolcularına zaman kazandıracak, onların hayatlarını kolaylaştıracak ayrıcalıklar sunmaya devam edeceğini belirten Pamukkale Turizm, şimdilik belli güzergahlarda faal olan "JUMBO" seferlerini farklı güzergahlarda da gerçekleştirmek üzere çalışmalarına devam edeceğini belirtti.



Ayrıca evcil hayvanlar için de özel bir taşıma alanı bulunan "JUMBO" araçlar, bu alanda da Türkiye'de yapılan ilk çalışma olma özelliğini taşıyor. - BURSA

Kaynak: İHA