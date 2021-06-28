Pamukkale Belediyesinden yapılandırma imkanı

Pamukkale Belediyesi, vatandaşların emlak, çevre temizlik, reklam, eğlence vergileri, idari ve imar para cezalarını yapılandırıyor.

Pamukkale Belediyesi, vatandaşların emlak, çevre temizlik, reklam, eğlence vergileri, idari ve imar para cezalarını yapılandırıyor. Vatandaşlar yapılandırma için 31 Ağustos 2021 tarihine kadar başvuruda bulunabileceği belirtildi.

Pamukkale Belediyesi, 7326 sayılı kanun kapsamında borçları olan vatandaşlara yapılandırma imkanı sunuyor. Bu kanun kapsamında Pamukkale Belediyesine, emlak, çevre temizlik, reklam, eğlence vergileri, idari ve imar para cezaları yapılandırılıyor. 30 Nisan 2021 tarihinden önce oluşan borçları için başvuruda bulunacak olan vatandaşların peşin ödeme yapmaları halinde gecikme zammı ve vergi ziya cezaları siliniyor. Kalan borcun ödemesi ile ilgili olarak özellikli kartlardan 5 taksit imkanı da sağlanıyor. Vatandaşlar son başvuru tarihi olan 31 Ağustos 2021 tarihinden önce Pamukkale Belediyesinin YSE'deki yerleşkesinde bulunan Mali Hizmetler Müdürlüğü'ne bizzat başvuruda bulunabilecek. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı