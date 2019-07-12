İtalya'nın köklü kulübü Palermo, Serie D'ye düşürüldü

İtalya Futbol Federasyonu Federal Konseyi tarafından yapılan açıklamada, gereken lige katılım şartlarını yerine getiremeyen Palermo'nun, idari yetersizlik gerekçesiyle amatör ligler arasında yer alan Serie D'ye düşürülmesine karar verildiği belirtildi.

VENEZİA SERİE B'DE MÜCADELE EDECEK

Geçen sezon Serie C'ye düşen Venezia ise Palermo'nun yerine gelecek sezon Serie B'de mücadele edecek. İtalyan futbolunun köklü ekiplerinden Palermo, ödenemeyen borçlar nedeniyle son yıllarda birçok kez el değiştirmesine rağmen, ekonomisinde düzelme sağlayamamıştı.

Kaynak: AA