Palandöken ve Koçal'dan Market Enflasyonuna Çözüm Önerileri

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kur ve enflasyondaki dalgalanmayla orantılı olmayan fiyat artışlarıyla karşılaşıldığına ve marketlerde fiyatların düşmediğine yönelik sözlerini değerlendirdi.

Palandöken, "Zincir marketler ve AVM'lerdeki mağazalar türlü fiyat oyunları yaparak, normalin çok üzerinde artışlarla vatandaşlara zarar veriyor. Geçen yıl yaşanan ekonomik dalgalanmayı bahane göstererek, zincir marketlerde özellikle gıda ürünlerinde, AVM'lerde de konfeksiyon, ayakkabı, beyaz eşya ve yiyecek içecek ürünlerinde maliyetin kat ve kat üzerinde yüksek fiyatlar yansıtılıyor. Zaten kuralsız açılışları esnafın ekmeğini böldüğü gibi, bu fiyat istikrarsızlığı da vatandaşı ve enflasyonu olumsuz etkiliyor" diye konuştu.

"67 SEKTÖRÜN İŞİNİ YAPIYORLAR"

Palandöken, küçük esnaf ve sanatkarın piyasada fiyatları dengeleyerek rekabet ortamı oluşturduğunun altını çizerek son dönemlerde zincir marketlerin hızla arttığını ve Türkiye genelinde birkaç kişiye ait 31 bin zincir market bulunduğunu anlattı. Bu marketlerin 67 sektörün işini yaptığına işaret eden Palandöken, "Bu da 67 sektörde küçük esnafın yok olması, iş yerini kapatması demek. Bunların önüne geçmek için zor durumda olan ve kara liste yüzünden krediye ulaşamayan esnaflara yönelik etkin bir sicil affı getirilerek, esnaf bankaların inisiyatifinden kurtarılmalıdır. Esnafın korunması ekonominin korunmasıdır. Kural konulmaz ise tekelleşme daha çok artar" görüşünü dile getirdi.

"MAKSİMUM KAR MARJI OLMALI"

Tüketici Dernekleri Federasyonu (TÜDEF) Genel Başkanı Aziz Koçal da, üretim fiyatları ve nihai tüketiciye sunulan fiyatlar arasındaki dengesizliğe dikkati çekerek, "Bir ürünün maksimum kar marjı olmalı, aşağısı serbest olmalı, ürünün raf fiyatları belirlenirken, ürünün alım fiyatı ile satış fiyatı arasında aşırı fiyat farkı olmamalıdır" dedi.

Koçal, şöyle konuştu: "Tüketiciler tüketimden gelen gücünü kullanarak, alacakları ürün fiyatı ile ilgili araştırma yapmalı, en ucuz nerede ise oradan almalı. İhtiyacı ve tüketebileceği kadar alışveriş yapmalı, yani tüketici bilinçli olmalı. Tüketici marketten sadece indirimde olan ürünü alıp çıkmalı, hatta fiyatlar kontrol edilerek aynı fiyat ise alışverişleri mahalle bakkalından yapmalı"

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan marketlerdeki fiyat artışlarıyla ilgili,"Marketler halkı sömürmeye devam ederse hesabını sorarız. Kimseye zararına iş yap demiyoruz, kimseye kendini sıkıntıya sokma pahasına hareket et demiyoruz. Ancak faiz oranları düşmüş, enflasyon düşmüş, buna rağmen marketlerde sebze, meyve vesairede fiyatlar düşmüyor, hala yükseliyor. Bunu neyle izah edeceğiz? Bunun ahlaki bir temeli olamaz. Öyleyse bize düşen bu marketlerde benim halkımı sömürme mücadelesini devam ettirenler varsa bunun hesabını sorma görevi bizimdir ve hesabını sorarız" demişti.

Kaynak: AA