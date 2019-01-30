Pahalı Sebze ve Meyve Fiyatlarına Bakan Pakdemirli'den Açıklama: Cezaları Kesiyoruz

Tarım ve Hayvancılık Bakanı Bekir Pakdemirli, sebze ve meyve fiyatlarında oluşan pahalılığa ilişkin açıklamalarda bulundu. Pakdemirli, "Fahiş fiyat varsa gerekli cezaları kesiyoruz" dedi. "Küçükbaş hayvan sayısını 85 milyona çıkaracağız" diyen Bakan Pakdemirli, "2022'de küçükbaş hayvan ihraç eder hale geleceğiz" ifadelerini kullandı

Pakdemirli, AHaber'de gündeme ilişkin soruları yanıtladı. İşte Pakdemirli'nin açıklamalarından öne çıkan başlıklar;

"EN GÜZEL DENETİM VATANDAŞIN DENETİMİDİR"

"Fiyatlar mevsim normallerinde değil. Piyasalarda her gün daha fazla denetim yapıyoruz. Özellikle en güzel denetim vatandaşın denetimidir. Vatandaş bakacak, mevsimi olmayan meyve sebze pahalıysa mevsime göre tüketim yaparsa ürünlerde dengeleme oluşacaktır. Hangi market ucuzsa ürünleri oradan almaya yönelirse fiyatlar dengeye ulaşır. Fahiş fiyat varsa gerekli cezaları kesiyoruz. Sebze meyve gıda artışları düşük olur. Yıl içerisinde birbirini dengeliyor. Enflasyona olan olumsuz katkıları şu an için öyledir, ancak geçen yıl, ondan önceki yıl, ondan önceki yıl da öyleydi."

HAL YASASI İLE NELER DEĞİŞECEK?

'Hal Yasası' ile bilgi veren Pakdemirli, "Üreticiden tüketiciye fiyat artışı, israf azalacak. Hal yasası tabii ki yüzde 30-40. Aynı zamanda parekende yasasını da ele almamız lazım." dedi.

"KÜÇÜKBAŞ HAYVAN SAYISINI 85 MİLYONA ÇIKARACAĞIZ"

Küçükbaş ve büyükbaş tüketicinin tercihidir. Büyükbaş hayvan tercih edilmeye başlandı. Eskiden de küçükbaş ihracatı yapan bir ülkeydik ve yapma isteğimiz devam ediyor. Hayvan nüfusunu artıracak proje de hazırlandı. Kaynağı da ilgili bakanlıklar ayarladı. Bu kadar hayvana ihtiyacımız yok ama ihracat yapma düzeyine geldi. "Küçükbaş hayvan sayısını 85 milyona çıkaracağız" diyen Pakdemirli, "2022'de küçükbaş hayvan ihraç eder hale geleceğiz" ifadelerini kullandı. Pakdemirli, şu an kasaplık canlı hayvan ithalatı yapılmadığını da belirtti.

Tarım ve Hayvancılık Bakanı Bekir Pakdemirli

"BUGÜN 15 KİLO ET TÜKETİLİYOR"

Ortadoğu'ya ihraç etme çalışmalarımız devam ediyor. 2021'den itibaren bir hayvanın doğması büyümesi gelişmesi 3-4 yıl alıyor. 2002'de 1 yılda 6 kilo et yiyen vatandaşlar bugün 15 kilo et tüketmeye başladı. Balıkta hiç büyümedik. Tavukta 10 kilogramdan 26 kilograma ilerlemişiz. Balıktaki tavuktaki ihracatı düşündüğümüzde ithalat önemli bir rakam değil.

EVCİL HAYVAN SATIŞINA DÜZENLEME

"Hayvanlara yönelik çalışmalarda ölü bir hayvan gördüğümüzde bakıp, bu işin suç mu doğal kaynaklı mı bakalım dedik, o anlamda bir yönümüz oldu. Parasal cezaları misliyle artıracağız. Hayvan sahipleri, hayvanlarına sahip çıkmak zorunda kalacak. Yazlık bölgelerde özellikle görüyoruz."

"İZİN KONUSUNDAKİ BAŞVURULARI TOPLUYORUZ"

Kenevir üretimine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Pakdemirli,"Yetiştirilmesi kolay bir bitki. Türkiye'nin her tarafından başvuru ve talepler geliyor. Topluyoruz, değerlendikten sonra ürünün üretilebilecek alanlarında geliştirmeyi düşünüyoruz. Başvuruları topluyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızla değerlendireceğiz. " dedi.