Öznur Kablo Yeni Malatyaspor - Gaziantep FK: 2-0
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Öznur Kablo Yeni Malatyaspor - Gaziantep FK: 2-0

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor - Gaziantep FK: 2-0
Demirören Haber Ajansı / Taha Ayhan - Haberler | Spor

STAT: Yeni MalatyaHAKEMLER: Sarper Barış Saka, Murat Ergin Gözütok, Selahattin AltayÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR: Abdulsamed - Semih, Wallace, Sadık, Mallan (Dk.56 Ndong), Nshimirimana, Aabid, Haddadi, Mustafa (Dk.88 Awuku), Adem (Dk.88 Osman), Tetteh (Dk.

STAT: Yeni Malatya

HAKEMLER: Sarper Barış Saka, Murat Ergin Gözütok, Selahattin AltayÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR: Abdulsamed - Semih, Wallace, Sadık, Mallan (Dk.56 Ndong), Nshimirimana, Aabid, Haddadi, Mustafa (Dk.88 Awuku), Adem (Dk.88 Osman), Tetteh (Dk.77 Kubilay)GAZİANTEP FK: Günay - Djılobodjı, Toşca, Ertuğrul, Kitsiou, Jefferson, Merkel (Dk.74 Borven), Mendyl (Dk.74 Halil) Recep, Sagal (Dk.85 Mirza), Figueiredo (Dk.58 Kenan)GOLLER: Dk. 44 Adem, Dk. 67 Tetteh (Yeni Malatyaspor)SARI KARTLAR: Wallace (Yeni Malatyaspor) Mendyl, Recep, Djılobodjı (Gaziantep FK)Süper Lig'in 3'üncü haftasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, sahasında Gaziantep FK'yı 2-0 mağlup etti.7'nci dakikada Sagal uzaktan kaleye sert vurdu, top yan direğe çarpıp auta çıktı.21'inci dakikada Figueiredo ceza sahası dışından kaleye vurdu, Sadık'a çarpan top kornere gitti.22'nci dakikada sağ kanattan kullanılan kornerde Sagal ortayı yaptı, ceza sahası içinde Djilobodjji kafayı vurdu, top yan direkten oyun alanına döndü.33'üncü dakikada Aabid ceza sahası çizgisi üzerinden sol çaprazdan kaleyi denedi, top yandan az farkla dışarıya gitti.44'üncü dakikada Aabid'in pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Adem, vuruşunu yaparak topu ağlara gönderdi: 1-0.46'ncı dakikada Recep uzaktan sert vurdu, kaleci Abdulsamed topu kornere çeldi.52'nci dakikada sol kanatta Tetteh'in ortasında topa dokunan Mallan'ın şutunu kaleci kurtardı.54'üncü dakikada Sagal ceza sahası içi sağ çaprazından kaleye vurdu, kaleci Abdulsamed topu kurtardı.67'nci dakikada orta alandan ceza sahası içerisine girdikten sonra savunma oyuncularını ve kaleciyi geçen Tetteh'in vuruşunda top filelerle buluştu: 2-0.90+7'nci dakikada ceza sahası içerisinde seken topa gelişine vuran Jefferson'un şutu az farkla auta çıktı.Karşılaşma, Yeni Malatyaspor'un 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Taha Ayhan

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Öznur Kablo Yeni Malatyaspor - Gaziantep FK: 2-0 - Haberler Spor
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