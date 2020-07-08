Özlem öğretmen okulda "civciv" mesaisinde
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Özlem öğretmen okulda "civciv" mesaisinde

İzmir'de okul bahçesinde oluşturduğu tarım alanı ve yetiştirdiği tavuklarla minik öğrencilerin doğayı tanıyarak büyümelerine katkı sunan ana sınıfı öğretmeni Özlem Barış Güney, yaz tatilinde de yumurtadan yeni çıkan civcivler için mesaisine devam ediyor.

Özlem öğretmen okulda
08.07.2020 11:05 | Son Güncelleme: 08.07.2020 11:42

İzmir'de okul bahçesinde oluşturduğu tarım alanı ve yetiştirdiği tavuklarla minik öğrencilerin doğayı tanıyarak büyümelerine katkı sunan ana sınıfı öğretmeni Özlem Barış Güney, yaz tatilinde de yumurtadan yeni çıkan civcivler için mesaisine devam ediyor.

Bornova ilçesindeki Necmiye Bilgin İlkokuluna 2017 yılında atanan ana sınıfı öğretmeni Güney, minik öğrencilerin geleceğe daha iyi hazırlanmaları için gayret gösteren eğitimcilerden biri.

Okulun dört duvardan ibaret olmadığını göstermek amacıyla müdür Özcan İkbal'in desteğiyle bahçeye kümes yaptıran Güney, çok sayıda tavuk aldı ve miniklerin toprakla oynaması için okul bahçesinde tarım alanları oluşturdu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde uzaktan eğitimle öğrencilerinin yanında olan Özlem öğretmen, bir yandan da okuldaki tavuklarının yalnız kalmaması için mesai harcadı.

Bu sürede her gün okula gidip gelen ve bunun için sokağa çıkma kısıtlamalarından etkilenmemek için "özel izin belgesi" alan Güney, öğretmenlerin yaz tatilinde olduğu bu dönemde de yumurtadan yeni çıkmaya başlayan civcivler için tatlı bir telaş yaşıyor.

Özlem Barış Güney, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mart ayında salgın nedeniyle okullara ara verilmesini herkes gibi kendisini de etkilediğini söyledi.

Bu süreçte öğrenci ve velilerle iletişimi hiç kesmediğini ve miniklere günlük ödevler verdiğini anlatan Güney, okul bahçesindeki kümeste bulunan tavukları için de çalıştığını dile getirerek, şöyle dedi:

"Okulların kapanmasının ardından her gün sabah akşam kümese gittim. Sabahları kümesi temizleyip, yemlerini, sularını kontrol ettim. Gün boyunca tavuklarımız bahçede geziniyor. Hava kararmaya başladığında tekrar kümese kapatmak için okula gittim. Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının gelmesiyle okula nasıl giderim düşüncesi başladı. Okul müdürümüz ile konuyu görüşüp gerekli izinlerin alınması ile ilgili işlemleri yaptık.Özel izin belgesi çıkartıp kısıtlamanın olduğu günlerde de görevime devam edebildim."

Bu sürede bir tavuğun kuluçkaya yattığını belirten Güney, şunları söyledi:

"Havaların ısınması ile bir tavuğumuz gurk oldu. Çok heyecanlandım. Bu konuda çeşitli videolar izleyip bilgi edindim. Önce kümesi kireç ile boyadım, dezenfekte ettim. Daha sonra bit oluşmasın diye tavukları ve kümesi ilaçladım. Ardından ikinci tavuğumuz da gurk oldu. Öğrencilerimizle bu sevinci paylaştım. Her gün gurk tavuklarımızı ayrı ayrı toprakla buluşturup temizlenmesini sağladım.Yemlerini yiyip sularını içtikleri süreçte hep yanlarındaydım. 21 günlük süreci çok şükür atlattık ve şu an minik civcivlerimize kavuştuk. İlk civcimizi görmenin mutluluğu anlatılamaz herhalde. Haftaya ikinci tavuğun civcivlerine kavuşacağız inşallah. Öğrencilerime karşı görevimi yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyorum."

Müdür Özcan İkbal da Özlem öğretmenin her zaman fark oluşturan çalışmalara imza attığını, bu süreçte de onun özverili çabalarına şahit olduklarını ifade etti.

Kaynak: AA

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