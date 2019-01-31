Sivasspor, Özer Hurmacı'yı Transfer Etti

Sivasspor'un tecrübeli oyuncu Özer Hurmacı ile anlaştı. Kırmızı-beyazlı ekip son olarak Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor'da forma giyen 32 yaşındaki orta saha oyuncusu Özer Hurmacı ile sezon sonuna kadar anlaştı.

LİGİN İLK YARISINDA 16 MAÇA ÇIKTI

Kariyerinde Fenerbahçe, Osmanlıspor, Trabzonspor, Akhisar Belediyespor, Kasımpaşa gibi takımlarda forma giyen Hurmacı son olarak ligin ilk yarısında Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor'da görev yaptı. Orta saha oyuncusu ligin ilk yarısında forma giydiği 16 maçta 1 asist kaydetti.

Kaynak: İHA