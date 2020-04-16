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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, TCMB, Ekonomi

Özel sektörün yurtdışından sağladığı kredi borcu azaldı

Özel sektörün yurt dışından sağladığı uzun ve kısa vadeli kredi borcu Şubat ayında azaldı.

16.04.2020 10:10 | Son Güncelleme: 16.04.2020 10:10
Özel sektörün yurtdışından sağladığı kredi borcu azaldı

Özel sektörün yurt dışından sağladığı uzun ve kısa vadeli kredi borcu Şubat ayında azaldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2020 yılı Şubat ayı Özel Sektörün Yurt Dışından Sağladığı Kredi Borcu Gelişmeleri raporunu açıkladı. Buna göre, Şubat sonu itibarıyla, özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu gelişmeleri incelendiğinde, 2019 yıl sonuna göre uzun vadeli kredi borcunun 2,9 milyar dolar azalarak 177,9 milyar dolar, kısa vadeli kredi borcunun (ticari krediler hariç) ise 1,4 milyar dolar azalarak 7,7 milyar dolar düzeyinde gerçekleştiği gözlendi.

Borçluya göre dağılıma bakıldığında, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, bir önceki yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmalarının 987 milyon dolar azaldığı, tahvil ihracı biçimindeki borçlanmalarının ise 181 milyon dolar artışla 21,4 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiği gözlendi. Aynı dönemde, bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 444 milyon dolar azalmış, tahvil stoku ise 43 milyon dolar azalarak 3,6 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Söz konusu dönemde, finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmalarının 1,2 milyar dolar azaldığı, tahvil stokunun ise 9 milyon dolar azalarak 7,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiği gözlendi. Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise, 2019 yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmaları 997 milyon dolar azalışla 4,7 milyar dolar; finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları ise 105 milyon dolar azalışla 1,6 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Alacaklıya göre dağılım incelendiğinde, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, Şubat sonu itibarıyla tahvil hariç özel alacaklılara olan borç, bir önceki yıl sonuna göre 2,6 milyar dolar azalarak 122,7 milyar dolar olarak gerçekleşti. Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise, tahvil hariç özel alacaklılara olan borcun bir önceki yıl sonuna göre 1,5 milyar dolar azalarak 7,3 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiği gözlendi.

Döviz kompozisyonuna bakıldığında, 177,9 milyar dolar tutarındaki uzun vadeli kredi borcunun yüzde 61,9'unun dolar, yüzde 33,2'sinin Euro, yüzde 3,2'sinin Türk lirası ve yüzde 1,7'sinin ise diğer döviz cinslerinden oluştuğu ve 7,7 milyar dolar tutarındaki kısa vadeli kredi borcunun ise yüzde 42,2'sinin dolar, yüzde 33,1'inin Euro, yüzde 24,1'inin Türk lirası ve yüzde 0,6'sının diğer döviz cinslerinden oluştuğu görüldü.

Sektör dağılımı incelendiğinde, Şubat sonu itibarıyla, 177,9 milyar dolar tutarındaki uzun vadeli toplam kredi borcunun yüzde 42,7'sini finansal kuruluşların, yüzde 57,3'ünü ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturdu. Aynı dönemde, 7,7 milyar dolar tutarındaki kısa vadeli toplam kredi borcunun yüzde 75,9'unu finansal kuruluşların, yüzde 24,1'ini ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturdu.

Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, Şubat sonu itibarıyla kalan vadeye göre incelendiğinde, 1 yıl içinde gerçekleştirilecek olan anapara geri ödemelerinin toplam 44,5 milyar dolar tutarında olduğu gözlendi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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