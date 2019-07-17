Özel sektörün yurt dışı kredi borcu azaldı

Özel sektörün mayıs sonu itibarıyla yurt dışından sağladığı kısa vadeli kredi borcu 12 milyar dolara, uzun vadeli kredi borcu 204,5 milyar dolara geriledi.

Özel sektörün yurt dışı kredi borcu azaldı

Özel sektörün mayıs sonu itibarıyla yurt dışından sağladığı kısa vadeli kredi borcu 12 milyar dolara, uzun vadeli kredi borcu 204,5 milyar dolara geriledi.

Kaynak: Dunya.com

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et