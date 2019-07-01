(Özel) Kümeslerinin yetersizliği nedeniyle tavukçuluk yapamayan köylüler çareyi ipekböceğinde buldu

Bolu'da, kümeslerinin küçük olması nedeniyle tavukçuluk yapamayan 50 haneli köyde yaşayan vatandaşlar, 10 yıldır aynı kümeslerde ipekböceği koza üretimi yaparak geçimlerini sağlıyorlar.

Bolu'nun Göynük ilçesine bağlı 50 haneli Ahmetbeyler köyünde yaşayan ve 10 yıl öncesine kadar geçimlerini tavukçuluk yaparak sağlayan vatandaşlar, tavuk firmalarının küçük olan kümeslere civciv vermemesi nedeniyle atıl kalan kümeslerinde ipekböceği yetiştirmeye başladı. Çiftçiliğin yanısıra ev ekonomilerine katkı olması amacıyla ipekböceği yetiştiriciliğine başlayan köylüler, yılda bir kez yapabildikleri ipekböcekçiliği ile toplam yaklaşık 5 tonluk üretim gerçekleştiriyor.

Yavru olarak aldıkları ipekböceklerini dut yapraklarıyla besleyen köylüler, 45 günün sonunda kümeslere bırakılan ağaç dallarına sarılan kozaları toplayarak koza birliğine satıyor. Köylülere dedelerinden kalan bir meslek olan ipekböceği yetiştiriciliği ile her aile yaklaşık 20 bin lira kazanç sağlıyor.

Ailesiyle birlikte ipekböceği yetiştiriciliği yapan İbrahim Karataş, dut yaprağı bulabildikleri sürece bu işi yapacaklarını belirterek, "Kümesler küçük olduğu için civciv vermiyorlar. Biz de koza işi yaptık. O bizi kurtarıyor. 40 gün bunlara baktık, şimdi kozaları topluyoruz. Allah bereket versin baya güzel para kazanıyoruz. Civcivden daha iyi geldi bu iş. Bunlar dut yaprağından başka bir şey yemez. Biz de dut yaprağı bulabildiğimiz sürece yapacağız" dedi.

Ertan Özdemir ise "Yetiştirmiş olduğumuz ipek böcekleri koza durumuna geldi ve sarmaya başladılar. Daha önce yapmış olduğumuz kümeslerden para kazanamadığımız için ipekböcekciliğine döndük. 40-45 günlük süre içinde yetişen kozalar toplanmaya başlandı ve kooperatife verilecekler" ifadelerini kullandı. - BOLU

Kaynak: İHA