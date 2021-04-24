Özcan Bizati: "Sadece bir 3 puan aldık, önümüzdeki maçta da puan ya da puanlar almamız gerekiyor"

- Özcan Bizati: "Sadece bir 3 puan aldık, önümüzdeki maçta da puan ya da puanlar almamız gerekiyor" Çaykur Rizespor galibiyeti sonrası konuşan Gençlerbirliği Teknik Direktörü Özcan Bizati, "Sadece bir 3 puan aldık, önümüzdeki maçta da puan ya da puanlar almamız gerekiyor" dedi.