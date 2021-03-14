Özcan Bizati: "Bazı maçları kazanıp kaybedeceğiz ama sahada dik duran bir ruh olacak"
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Özcan Bizati: "Bazı maçları kazanıp kaybedeceğiz ama sahada dik duran bir ruh olacak"

14.03.2021 21:42 | Son Güncelleme: 14.03.2021 22:03
Özcan Bizati:

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Özcan Bizati, "Bazı maçları kazanıp kaybedeceğiz ama sahada dik duran bir ruh olacak.

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Özcan Bizati, "Bazı maçları kazanıp kaybedeceğiz ama sahada dik duran bir ruh olacak. Savaşmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Süper Lig'in 30. haftasında Gençlerbirliği deplasmanda Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti. Maçın ardından basın toplantısında açıklamalarda bulunan Gençlerbirliği Teknik Direktörü Özcan Bizati, göreve geleli 3 gün gibi kısa bir dönem geçtiğini ifade ederek, "Takımımızın mental olarak iyi hazırlanması ve direnç göstermesi gereken bir maçtı. Elindekini bırakmayan bir takım yapısı oluşturmaya çalışıyoruz. Bazı maçları kazanıp kaybedeceğiz ama sahada dik duran bir ruh olacak. Savaşmaya devam edeceğiz. Mutlaka puanlar alacağız, mağlup olacağız ama galibiyet isteyen kanının son damlasına kadar savaşan bir Gençlerbirliği olacak. Kulübümüzün 98. yılı. Ersun hocayla birlikte yardımcı antrenör olarak çalışmıştık daha önce. Avrupa da başarılar elde ettik. O mücadeleyi yansıtmak istiyoruz. O dönemde ki o ruh önemli. Biz onu üreteceğiz" dedi.

(Ozan Buğra Koşar/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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