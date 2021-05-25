Ozan Tufan - Vedat Muriç takası için Fenerbahçe'ye 3 formül sunuldu
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Ozan Tufan - Vedat Muriç takası için Fenerbahçe'ye 3 formül sunuldu

Haberler.com / Olgun Kızıltepe - Haberler | Spor

Lazio kulübü 17 milyon Euro karşılığında Fenerbahçe'den satın aldıkları Vedat Muriç için, Ozan Tufan karşılığında Sarı-Lacivertli kulübe 3 farklı teklif sundu. Golcü ihtiyacını acilen gidermek isteyen sarı-lacivertlilerin İtalyan kulübünden gelen teklife nasıl bir yanıt vereceği merak konusu...

Fenerbahçe yönetimi sözleşmesine 20 milyon Euro'ya serbest kalma maddesi koydurduğu Ozan Tufan'la ilgili yılın takasına imza atmaya hazırlanıyor.

LAZIO'DAN OZAN TUFAN TEKLİFİ

Sarı-Lacivertli yönetim, her fırsatta yurt dışında oynamak istediğini açıklayan Ozan Tufan'ın sözleşmesine 20 milyon Euro serbest kalma maddesini koydurmuştu. İngiltere başta olmak üzere birçok Avrupa kulübünün peşinde olduğu Ozan Tufan için İtalyan kulübü Lazio'dan yönetime ciddi bir teklif geldi. Lazio Kulübü, Ozan Tufan'ı takımı katmak için çaba sarf ederken, Fenerbahçe yönetimi ise Vedat Muriç'i yeniden takıma getirmek ve oynatmak için harekete geçti.

OZAN-VEDAT TAKASI İÇİN 3 ANA TEKLİF

Lazio kulübü 17 milyon Euro karşılığında Fenerbahçe'den satın aldıkları Vedat Muriç için, Ozan Tufan karşılığında Sarı-Lacivertli kulübe 3 ana teklifte bulundu.

1- Ozan Tufan'ın bonservisine karşılık 5 milyon Euro nakit para+Vedat Muriç'in bonservisi.

Son dakika: Fenerbahçe'den yılın takası! Ozan Tufan gidiyor, o geliyor

2- Ozan Tufan'ın bonservisi için 15 milyon Euro nakit para + Vedat Muriç'i bir seneliğine bedelsiz olarak kiralama imkanı.

Son dakika: Fenerbahçe'den yılın takası! Ozan Tufan gidiyor, o geliyor

3- Ozan Tufan bonservisi için 16 milyon Euro nakit para ve Vedat Muriç'in kiralanması için yıllık 2.5 milyon Euro para almak.

VEDAT DÖNMEK, OZAN GİTMEK İSTİYOR

Her iki kulübün yetkililerinin önümüzdeki günlerde bir araya geleceği ve bu konu hakkında bir görüşme yapması bekleniyor. Vedat Muriç geri dönmek için yönetime onay verirken, Ozan Tufan'da futbol hayatını yurt dışında sürdürmek istediğini resmen bildirdi.

BU SEZON 10 ASİST YAPTI

Öte yandan Ozan Tufan'ın kulübüyle olan sözleşmesi 30 Haziran 2023 yılına kadar devam ediyor. 26 yaşındaki başarılı oyuncu, bu sezon forma giydiği 41 maçta 6 gol ve 10 asist kaydetti.

VEDAT MURİÇ'İN PERFORMANSI

Bu sezon Lazio kulübünde istediği performansı ortaya koyamayan Vedat Muriç ise, çıktığı 33 maçta 2 gol ve 1 asist ile oynadı. Kosovalı golcünün sözleşmesi 30 Haziran 2025 yılında sona eriyor.

Ozan Tufan - Vedat Muriç takası için Fenerbahçe'ye 3 formül sunuldu
olgun.kiziltepe@haberler.com - Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com
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Ozan Tufan - Vedat Muriç takası için Fenerbahçe'ye 3 formül sunuldu - Haberler Spor
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