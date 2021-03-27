Ozan Tufan kariyerinin en skorer sezonlarından birini yaşıyor
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Ozan Tufan kariyerinin en skorer sezonlarından birini yaşıyor

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Ozan Tufan kariyerinin en skorer sezonlarından birini yaşıyor

Ay-yıldızlıların, 2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu 2. maçında Norveç'e karşı iki gol atan Ozan Tufan, milli forma altında 9. kez fileleri havalandırdı. Fenerbahçe'de bu sezon 10 gol atan 26 yaşındaki orta saha, en skorer sezonlarından birini yaşıyor.

A Milli Takımda, Norveç karşısında iki gol atan Ozan Tufan milli forma altında 9. golüne imza atmış oldu. Bu sezon Fenerbahçe'de 10 gole katkı yapan 1995 doğumlu oyuncu kariyerinin en skorer dönemlerinden birini yaşıyor.

GEÇEN SEZONU 7 GOLLE KAPATMIŞTI

Ozan Tufan, geçen sezon Süper Lig'de 6 gol atıp 5 asist yaparken Andorra karşısında 1 gol atmıştı. Ozan Tufan 2014-15 sezonunda ise Bursaspor forması altında Süper Lig'i 3 gol-7 asist ile tamamlamıştı

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