Ozan Tufan kariyerinin en skorer sezonlarından birini yaşıyor

Ay-yıldızlıların, 2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu 2. maçında Norveç'e karşı iki gol atan Ozan Tufan, milli forma altında 9. kez fileleri havalandırdı. Fenerbahçe'de bu sezon 10 gol atan 26 yaşındaki orta saha, en skorer sezonlarından birini yaşıyor.