Ozan Tufan, İzlanda maçındaki performansıyla eleştiri yağmuruna tutuldu!

Fenerbahçe'nin oyuncu İzlanda-Türkiye maçına ilk 11'de başladı Ozan Tufan performansıyla çok eleştirildi.

"BEN ÇIKSAM DAHA İYİ OYNARIM"

Türkiye maçını izleyen sosyal medya kullanıcıları Ozan Tufan'ı tefe koydu. Ozan Tufan'ın performansını birçok sosyal medya kullanıcısı eleştiri yağmuruna tuttu. Bir sosyal medya kullanıcısı Ozan Tufan'ın performansı için, "24 yaşındaki bir futbolcunun göbeğini eritememesinin bir açıklaması yok." yorumunu yaptı. Başka bir sosyal medya kullanıcısı ise, "Ben çıksam daha iyi oynarım." yorumunu yaptı.

"DEFANSİF DENGESİNİ SAĞLAMAYA ÇALIŞIYOR"

Bazı sosyal medya kullanıcıları ise Ozan Tufan'ın performansından memnun olduklarını yorumlarıyla belli etti. Konuyla ilgili yorum yapan sosyal medya kullanıcısı, "Ozan'ı beğenmeyenleri anlamıyorum. Mücadele ediyor ve ortasahanın defansif dengesini sağlamaya çalışıyor." ifadelerini kullandı.