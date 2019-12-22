: Ozan Tufan'ın golü sosyal medyaya damga vurdu!

22.12.2019 20:12 | Son Güncelleme: 22.12.2019 20:25

Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan karşılaşmada Fenerbahçe'nin ikinci golünü kaydeden Ozan Tufan geceye damga vurdu.

Yaklaşık 25 metreden "ölü yaprak vuruşu" ile Beşiktaş fileleri sarsan Ozan Tufan, Fenerbahçe'yi 2-0 öne geçirirken, sosyal medyada günün en çok konuşulan futbolcusu oldu.

Ozan Tufan'la ilgili sosyal medyada yapılan yorumlardan bazıları şöyle;

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