Fenerbahçe'nin Kiraladığı Ozan Tufan, 443 Gün Sonra Sahaya Çıktı

Fenerbahçe'de gösterdiği performansla büyük tepki toplayan ve kadro dışı kalan, devre arasında da Aytemiz Alanyaspor'a kiralanan Ozan Tufan, yaklaşık 1,5 yıl sonra Süper Lig'de forma giydi.

Alanyaspor'un evinde konuk ettiği Sivasspor mücadelesinde 46. dakikada Lucas Villafanez'in yerine oyuna dahil olan Ozan Tufan, tam 443 gün sonra Süper Lig'de sahaya çıktı.

Ozan, Süper Lig'deki son maçını Fenerbahçe formasıyla 4 Kasım 2017'de Osmanlıpor deplasmanında giymişti.

Kaynak: İHA