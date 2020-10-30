Ozan Kabak'ın transferinin gerçekleşmesi halinde G.Saray, satıştan yetiştirme payı alacak

Brezilyalı futbolcu Alex Telles'in Manchester United'a satışından 1 milyon euroya yakın pay alan Galatasaray, eski futbolcusu Ozan Kabak'tan da gelir elde etmeyi bekliyor. İngiliz devlerinin takibinde olan milli futbolcu, transferi gerçekleşirse sarı kırmızılılar, bu satıştan yüzde 5 oranında pay elde edecek.

Brezilyalı futbolcu Alex Telles'in Manchester United'a satışından 1 milyon euroya yakın pay alan Galatasaray, ocak ayında da Ozan Kabak'tan gelir bekliyor.

Liverpool başta olmak üzere İngiliz kulüplerinin transfer listesinde bulunan genç oyuncuyu Schalke, 20 milyon euroya satarsa, sarı-kırmızılı kulüp yüzde 5 yetiştirme bedeli olarak 1 milyon euroyu kasasına koyacak. Ozan Kabak ile Milan da ciddi şekilde ilgileniyor. İtalya'ya gitmesi durumunda da sarı kırmızılılar para kazanacak. 20 yaşındaki Ozan Kabak şu anda 29 milyon euroluk piyasa değeri ile dikkat çekiyor.

Galatasaray altyapısından yetişen Ozan, iki sezon önce 11 milyon euroya Stuttgart'a satılmıştı.