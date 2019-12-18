Otomotivde 2020'de hafif toparlanma bekleniyor

18.12.2019 09:56 | Son Güncelleme: 18.12.2019 09:56

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) Yönetim Kurulu Başkanı Haydar Yenigün, "Otomotiv sektöründe 2020'de de bir miktar toparlanma bekliyoruz,yüzde 15-20 gibi. 600 binler civarında bir ön görü var Türkiye satışlarında." dedi.