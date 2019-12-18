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Otomotivde 2020'de hafif toparlanma bekleniyor

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) Yönetim Kurulu Başkanı Haydar Yenigün, "Otomotiv sektöründe 2020'de de bir miktar toparlanma bekliyoruz,yüzde 15-20 gibi. 600 binler civarında bir ön görü var Türkiye satışlarında.

18.12.2019 09:56 | Son Güncelleme: 18.12.2019 09:56
Otomotivde 2020'de hafif toparlanma bekleniyor

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) Yönetim Kurulu Başkanı , "Otomotiv sektöründe 2020'de de bir miktar toparlanma bekliyoruz,yüzde 15-20 gibi. 600 binler civarında bir ön görü var satışlarında." dedi.

Kaynak: Dunya.com

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