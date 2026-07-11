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Otomobil Distribütörleri Zam Yapmamak İçin Direniyor

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Otomobil distribütörleri, döviz kurlarındaki yükselişe rağmen satış yapamadıkları için fiyatlara zam yapmamakta direniyor. Bayilerde sıfır araçlar satılmayı beklerken en düşük fiyatlı otomobil 1 milyon 299 bin liradan satılıyor.

Otomobil distribütörleri, döviz kurlarının yükselmesine karşın satış yapamadıkları için fiyatlara zam yapmamakta direniyor. Geçmişte sıfır araç bulmanın zor olduğu dönemlerin aksine, bugün bayilerde sıfır araçlar satılmayı bekliyor.

En düşük fiyatlı otomobil 1 milyon 299 bin liradan satılırken, birçok markanın fiyat listesi belli oldu. İşte Dacia Sandero'dan Togg T10X'e kadar güncel araç fiyatları.

Kaynak: Haber Merkezi
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