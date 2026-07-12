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Devletten İkinci El Araç Alanlara Müjde: Gümrükte Tasfiye Edilen Araçlar E-İhale ile Satışa Sunuldu

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Ticaret Bakanlığı, gümrükte tasfiye edilen otomobil, kamyon, jet ski ve tekne gibi araçları ekspertiz raporuyla e-ihale üzerinden satışa çıkardı. Fiyatlar 60 bin liradan başlayıp 15 milyon liraya kadar çıkıyor.

Ticaret Bakanlığı, gümrükte tasfiye edilen onlarca aracı resmi ekspertiz raporuyla e-ihale üzerinden satışa açtı. Araçlar fotoğraflanıp gerekli ekspertiz işlemlerinin ardından şeffaf bir şekilde ihale ortamında satışa sunuluyor.

Satın alınan araçlar sonrasında ilgili tasfiye işletme müdürlüğünden teslim alınıyor. Fiyatlar 60 bin liradan başlayıp 15 milyon liraya kadar çıkıyor. Satışa çıkan araçlar arasında otomobil, kamyon, jet ski ve tekne gibi farklı türler bulunuyor.

Kaynak: Haber Merkezi
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