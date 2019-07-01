Otomobil fiyatına tespih

Kahramanmaraş'ta 27 yıldır Kapalı Çarşı'da esnaf olan Erol Tütüncü, özel müşteriler için otomobil ve daire fiyatına tespihlerin bulunduğunu söyledi. Kahramanmaraş'ta 1992 yılından beri Tarihi Kapalı Çarşı'da esnaflık yapan Erol Tütüncü, özelliklerine ve kullanılan taşlarına göre tespihlerin değer kazandığını, 15 liradan 50 bin liraya kadar bulunan tespihlerin farklı müşterilerinin olduğunu belirtti.

"TESPİHLERİN FİYATI İŞÇİLİĞE GÖRE DEĞİŞİYOR" Tespihlerde kullanılan malzeme, yapan ustanın önemli olduğunu söyleyen Tütüncü, "40 bin, 50 bin liraya değerli tespihler var. Ev, araba parasına kadar olanlar var. Tespihin ne kadar eski olduğu da fiyatı için önemli. Elimde şu anda 70-80 yıllık bir tespih var. Bunun ustası çok belli bir usta olmadığı için bunun fiyatı bin 750 liradır. Bunda Osmanlı yapısı olsaydı fiyatı daha yüksek olurdu. Haricen, damla dediğimiz yani saf malzemeden, topraktan çıktığı gibi üretilen tespihler var. Bunlar gram hesabı, içerisinde kalan fosilleriyle, içerisindeki damarlarıyla fiyat belirlemesi yapılır. Eski malzemelerden Alman zar var. Elimizdeki pahalı grupta olan tespihlerden birisi yine bu. Bu tespih 3-4 yıllık ancak malzemesinin eski oluşundan dolayı kıymetli bir tespih" dedi.

"HER BÜTÇEYE UYGUN ÜRETİLİYOR" Pahalı tespihlerin koleksiyoncular tarafından tercih edildiğini ifade eden Tütüncü, "Elimize onların ilgileneceği bir tespih geldiğinde, sosyal medyadan paylaşıyoruz veya telefon aracılığıyla ulaşıyoruz. Uygun tespih isteyen arkadaşlarda oluyor. Plastik, malzemesi çok kaliteli olmayan tespihler var. Ağaç tespihler var. Her bütçeye uygun tespih elimizde bulunuyor" diye konuştu. Tespih sevdalılarından Çağrı Gürsoy ise bütçesinin o kadar yüksek olmadığını belirterek, "Ben üniversite öğrencisiyim. Bütçem yüksek değil ancak benim çektiğim tespih genelde kehribardır. Sıkma veya toz da kullanıyorum. Maddi durumum iyiyse sıkma çekerim, yoksa toz çekiyorum. Onlar da 30 liradan başlıyor 60'a kadar çıkıyor. Onlar da kalite ve işçiliğe göre fark ediyormuş. Ben de biraz bu işin meraklısıyım. Kehribar bence en güzel çekilecek tespih" ifadelerini kullandı.

(Ömer Faruk Salman/İHA)

Kaynak: İHA