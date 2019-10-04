Otobüs duraklarında yer alan ekranlardaki hatalar, vatandaşı isyan ettirdi

04.10.2019 11:16

Son dönemde metrobüs duraklarında yaşanan yoğunlukla gündeme gelen İETT, şimdi de duraklardaki 'sefer bilgilendirme ekranları'ndaki hatalarla vatandaşı çileden çıkardı.

EKRANDA, DURAKTAN GEÇMEYEN OTOBÜSLERİN BİLGİSİ YER ALDI

Dün mesai saati bitimiyle birlikte evlerine ulaşmak için otobüs duraklarına giden vatandaşlar, 'sefer bilgilendirme ekranları'nda yazanlara anlam veremedi. Pek çok durakta, aslında o duraktan geçmeyen otobüslerin bilgisi yer alıyordu.

İkitelli-Aksaray yönüne giden otobüslerin geçtiği ekranda, otobüslerin geliş saatleri normal bir şekilde yer alıyor.

Ancak bir süre sonra ekranda, hayali otobüs seferleri beliriyor ve bekleme süreleri sıfırlanıyor.

Pek çok durakta, aslında o duraktan geçmeyen otobüslerin bilgisi yer alıyordu. İstanbul'da durakların birçoğunda, saat başı geçen otobüslerin durağa ulaşmasına dakikalar kala 'sefer iptal edilmiştir' uyarısı yer aldı.

Beşiktaş yönüne giden otobüslerin geçtiği bir durakta da, bilgi ekranında neredeyse tüm seferlerin iptal edildiği bilgisi paylaşıldı. 1 saate yakın süredir durakta bekleyen vatandaşlar, duruma tepki gösterdi.

Bir başka durakta da seferlerin tümü iptal edilmesi üzerine, vatandaşlar yoluna minibüsle devam etti.