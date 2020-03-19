Koronavirüs sonrası araç sahipleri dezenfekte için oto yıkamacıların yolunu tuttu Türkiye'de de görülen koronavirüs vakalarının ardından birçok vatandaş oto yıkamacıların yolunu tuttu. Araçları yıkamanın yanında dezenfekte işlemi de yapan oto yıkamacılarda yoğunluğun yüzde 30 arttığı öğrenildi.

Dünya üzerinde yaklaşık 120 ülkede görülen koronavirüsün Türkiye'de de görülmesi üzerine alınan tedbirlere ek olarak kendi tedbirlerini de alan vatandaşlar, araçlarıyla oto yıkamacıların yolunu tuttu. Koronavirüse karşı birçok alanda yapılan dezenfekte işlemlerini araçlarında uygulamak isteyenler oto yıkamacıların önünde sıra oluşturdu. Oto yıkamacılar müşterilerinin iç dış yıkamanın yanı sıra dezenfektasyon işleminin de yapılmasını hatta dezenfektasyon işlemi yapılma şartıyla araçlarını yıkamaya verdiklerini söyledi.

"HEM YIKATMAYA HEM DE DEZENFEKTE YAPTIRMAYA GELİYORLAR"

Korona virüsten sonra müşterilerin dezenfektasyon istediklerini söyleyen oto yıkamacı Emine Karabulut, "Koronavirüsü vakalarından sonra müşterilerimiz araba yıkatmaya devam ediyorlar. Artı olarak da koronavirüs durumlarından ötürü biz farklı olarak dezenfekte yapıyoruz. Müşterilerimiz hem araba yıkatmaya geliyorlar hem de dezenfekte yaptırmaya geliyorlar" dedi.

"ARAÇLARIMIZI DEZENFEKTE ETTİRMEYE ÇALIŞIYORUZ"

Koronavirüs sebebiyle araçlarını dezenfekte ettirmeye gelen Mehmet Çelik ise, "Taşımacılık işiyle uğraşıyoruz. O yüzden malum ülkemizde koronavirüsten dolayı araçlarımızı daha sık yıkamayı ve dezenfekte ettirmeye çalışıyoruz. O yüzden yıkamacıların yolunu tuttuk, buradayız. Araçlarımızı dezenfekte ettirmeye çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA