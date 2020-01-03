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Futbolu bırakıp müziğe yönelen Dani Osvaldo, futbola geri döndü

2016 yılında, henüz 30 yaşındayken futbolu bırakıp müzik kariyerine yönelen Dani Osvaldo, futbola geri döndü. Osvaldo, sezon sonuna kadar Banfield forması giyecek.

03.01.2020 13:41 | Son Güncelleme: 03.01.2020 15:20

takımlarından Banfield, yaklaşık 3 yıl önce futbolu bırakıp müzik kariyerine yönelen Dani Osvaldo'yu kadrosuna kattığını açıkladı.

Takımın sezon başındaki idmanlarına yetişecek olan 33 yaşındaki futbolcu, sezon sonuna kadar Banfield forması giyecek.

KARARI ŞAŞKINLIK YARATTI

Arjantin doğumlu deneyimli golcünün uzun bir aradan sonra hem doğduğu topraklara hem de futbola geri dönmesi Güney Amerika'da şaşkınlık yarattı.

Kariyeri boyunca 282 resmi maçta süre alan Dani Osvaldo, 86 gol atıp 25 de asist yapmıştı.

Kaynak: Hürriyet


Haber Videosu

: Futbolu bırakıp müziğe yönelen Dani Osvaldo, futbola geri döndü
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