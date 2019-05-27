Osmanlıspor Teknik Direktörü Osman Özköylü'den Melih Gökçek İtirafı
1. Lig play-off yarı finalinde, Gazişehir Gaziantep'e penaltılar sonrasında elenen Osmanlıspor'un hocası Osman Özköylü, maç sonu sitem etti. Özköylü, "Nefret edilen, dışlanan bir takım olduklarını" açıkladı.
Spor Toto 1. Lig Play Off yarı final rövanş maçında Gazişehir Gaziantep'e elenen Osmanlıspor Teknik direktörü Osman Özköylü maç sonunda basın mensuplarının sorularını cevapladı.
Penaltı atışları sonrası turu kaybettikleri için üzüntülü olduğunu ifade eden Osman Özköylü, "Bugün sahada mücadele eden sahada yüreğini ortaya koyan maçtan önce konuştuğumuz her şeyi fazlasıyla yapan bir Osmanlıspor vardı. Ben onlarla gurur duyuyorum. Rakip çok büyük bütçelerle kurulmuş, hepsi birbirinden deneyimli ve kaliteli oyuncuara sahip bir Gazişehir takımı vardı. Maçın geneline bakınca elle tutulur bir iki pozisyon dahi sayamıyorum. Kalecimizin kurtardı diyebileceğim bir pozisyon dahi yok. Kısacası olağan üstü oynayan bir Osmanlıspor vardı. Ama maalesef penaltılarda kaybettik. Üzgünüz ama çok iyi bir takım kazandık. Maçtan önce yaşadığımız bazı sıkıntılar sebebi ile 4 oyuncumuzu kadro dışı bıraktık. Kadroya girebilecek, katkı sağlayabilecek, değerli ve önemli dört futbolcuyu kadro dışı bıraktık. Finalde Gazişehir ve Hatayspor takımlarına başarılar diliyorum"dedi.
"BİZ DE ARKAMIZDA 10-15 BİN KİŞİYLE OYNAMAYI İSTERDİK"
Kendi içlerinde bazı sorunlar yaşadıklarını söyleyen Özköylü açıklamasına şöyle devam etti;
"Bunları çözme konusunda maalesef başarılı olamadık. Ama özellikle biz geldikten sonra 12 maçta 11 galibiyet 1 beraberlik almış, Denizlispor maçını kazanarak lider olmuş bir Osmanlıspor takımı vardı. Ondan sonra kendi içimizde bazı sıkıntılar yaşadık. Bunlar sonuca sahaya mücadeleye yansıdı. Biz maalesef Gazişehir gibi arkasında koca bir şehir olan bir takım değiliz.
"ARKAMIZDA KİMSE YOK, GÖKÇEK ZAMANI BAZI DESTEKLER ALABİLİYORDUK"
Bizim Arkamızda belediye yok, valilik yok, binlerce kişi yok. Tribünde görüyorsunuz anca bizim ailemizden eşimiz, dostumuz, komşumuz, ailemizden gelenlerle 300-500 kişi. Bugün fazla seyircimiz vardı. Düşünün Antep'in seyircisi bile bizden fazla. Arkamızda bizi destekleyecek başka etkenler yok. Melih Gökçek başkan olduğu dönemde bazı destekler alabiliyorduk. İşimiz daha rahat olabiliyordu. Ama bu süreçte kendi içimizde bir aile içinde bir takım olduk. Biz de isterdik arkamızda 10-15 bin kişiyle oynayalım. Baktığınızda deplasmanda lider olan bir takım Osmanlıspor. Deplasman maçlarında en fazla puan takım Osmanlıspor. Bu da neyden kaynaklanıyor? Çünkü seyirci önüne gidiyorsunuz. Oyuncu farklı motive oluyor. Oyuncuya oynama şevki geliyor ve neticeye yansıyor. Ama kendi sahamıza geliyoruz cezalıyız gibi. Bir şekilde bunları yaşamak ve katlanmak zorundasınız. Ben Ankara'nın daha fazla Osmanlıspor'a sahip çıkılmasını isterdim. Ama sevilmiyoruz herkesin nefret ettiği dışladığı bir takımız. Neden böyle bilmiyorum. Heşeye rağmen biz mücadelemizi yaptık buraya kadar getirdik ama olmadı."
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DEVLET DÖRT BÜYÜKLERİN VERGİ BORÇLARINI SİLERKEN, VE STADLARINI YAPARKEN İYİMİYDİ BİZANS TAKIMLARI!!!!Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Başakşehir ve Osmanlispor, milletin sırtından geçinen asalaklar gibi kaynağı yok, seyircisi yok ama para çok. Nereden geliyor bu kaynaklar açıklansınCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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BU SORUNUN CEVABINI MELİH GÖKÇEK İLE AHMET GÖKÇEĞE SOR ONLAR İYİ CEVAP VERİR SANACevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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hoca gayet iyi biliyorsun neden oldugunu bence açıklaCevap Yaz Yayından Kaldır
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Fışkiyeci yaptığı pislikler ortaya çıkar korkusuyla hergün Mansur a sat aşıyor saldırıyor,napsın çaldıklarını korkuyla rahat yiyemiyor,hesap günü yaklaşıyor!!Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır