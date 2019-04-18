Osmanlıspor'a Kötü Haber! Mansur Yavaş, Bir Sözünü Daha Yerine Getirdi

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı koltuğuna oturan Mansur Yavaş, seçim öncesinde verdiği sözlerden birini daha yerine getirdi. Yavaş, hafriyat gelirlerinin Osmanlıspor'a aktarılmasına son verdi.

OSMANLISPOR'A AKTARILAN PARA KAYNAĞINI KESTİ

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş göreve hızlı başladı. Yavaş, seçim döneminde vatandaşlara verdiği sözleri yerine getirmeye başladı. Yavaş, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Osmanlıspor'a sağlanan para kaynağını kesti. Osmanlıspor'un bundan sonra Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin para kaynaklarından faydalanamayacağı ifade edildi.

SEÇİM DÖNEMİNDE SÖZ VERMİŞTİ

Mansur Yavaş, seçim döneminde katıldığı bir televizyon programında, Osmanlıspor'a aktarılan parayı Ankaralılar için yatırıma dönüştüreceğini söyleyip şu açıklamayı yapmıştı: "Bize 'Kaynak nereden bulacaksınız?' diye soruyorlar. Hafriyat gelirleri Osmanlıspor'a verildi. Günlük 15-20 milyar gelir vardı oradan. Bilboard gelirleri vardı. Bunlar belediyelere verilseydi kaynak oluşurdu. Biz bunların tamamını Ankaralılar için kullanıp yatırımlarımıza kaynak oluşturacağız."