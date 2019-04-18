Osmanlıspor'a Kötü Haber! Mansur Yavaş, Bir Sözünü Daha Yerine Getirdi
Seçim döneminde vatandaşlara verdiği sözleri yerine getirmeye başlayan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, hafriyat gelirlerinin Osmanlıspor'a aktarılmasına son verdi.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı koltuğuna oturan Mansur Yavaş, seçim öncesinde verdiği sözlerden birini daha yerine getirdi. Yavaş, hafriyat gelirlerinin Osmanlıspor'a aktarılmasına son verdi.
OSMANLISPOR'A AKTARILAN PARA KAYNAĞINI KESTİ
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş göreve hızlı başladı. Yavaş, seçim döneminde vatandaşlara verdiği sözleri yerine getirmeye başladı. Yavaş, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Osmanlıspor'a sağlanan para kaynağını kesti. Osmanlıspor'un bundan sonra Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin para kaynaklarından faydalanamayacağı ifade edildi.
SEÇİM DÖNEMİNDE SÖZ VERMİŞTİ
Mansur Yavaş, seçim döneminde katıldığı bir televizyon programında, Osmanlıspor'a aktarılan parayı Ankaralılar için yatırıma dönüştüreceğini söyleyip şu açıklamayı yapmıştı: "Bize 'Kaynak nereden bulacaksınız?' diye soruyorlar. Hafriyat gelirleri Osmanlıspor'a verildi. Günlük 15-20 milyar gelir vardı oradan. Bilboard gelirleri vardı. Bunlar belediyelere verilseydi kaynak oluşurdu. Biz bunların tamamını Ankaralılar için kullanıp yatırımlarımıza kaynak oluşturacağız."
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devamını bekliyoruzCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Oy vermediğine pişmanım, fotbolculara gidene kadar vatandaşa gitsin.Neler varmış da bilmezmişiz vay beeeCevap Yaz Yayından Kaldır
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aynı hareketi imamoğlundan bekliyoruzCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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bravo başkanCevap Yaz 4 1 Yayından Kaldır
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helal olsunCevap Yaz 4 Yayından Kaldır