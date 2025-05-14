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Osimhen kaç gol oldu? Victor Osimhen bu sene toplam kaç gol attı?

Osimhen kaç gol oldu? Victor Osimhen bu sene toplam kaç gol attı?
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Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor ile Galatasaray, Gaziantep'te karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılarda yıldız oyuncu Victor Osimhen, attığı 2 golle tarihi bir başarı yakaladı.

Türkiye Kupası finalinde 2 gol atıp 35 gole ulaşan Galatasaraylı futbolcu Victor Osimhen, Türkiye'de bir sezonda en fazla gol atan yabancı futbolcu oldu.

OSİMHEN KAÇ GOL OLDU?

Türkiye Kupası finalinde 2 gol atıp 35 gole ulaşan Galatasaraylı futbolcu Victor Osimhen, Türkiye'de bir sezonda en fazla gol atan yabancı futbolcu oldu.

Osimhen, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Trabzonspor maçında attığı 2 golle bu sezon toplamda 35 gole ulaştı. Yıldız oyuncu gol sayısını 35 yaparak Türkiye'de bir sezonda en fazla gol atan yabancı futbolcu olan Mario Jardel'in 34 gol rekorunu geride bıraktı ve rekorun yeni sahibi oldu.

SEZON PERFORMANSI

Sezon başında Napoli'den Sarı-kırmızılılara transfer olan Osimhen, çıktığı 39 maçta 35 gol, 8 asistlik performans sergiledi. Nijeryalı golcünün piyasa değeri 70 milyon euro olarak gösteriliyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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