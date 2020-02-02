Ortahisar Belediye Başkanı'ndan maç sonu olay sözler: Şikeci Fener

02.02.2020 13:16 | Son Güncelleme: 02.02.2020 13:16

Süper Lig'in 20. haftasında Trabzonspor, sahasında Fenerbahçe'yi 2-1 yendi. Bordo-mavili takıma galibiyeti getiren golleri Sörloth ve Novak kaydetti. Maçın ardından konuşan Fenerbahçe Başkan Vekili Semih Özsoy, stada girişte Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a yönelik protestolara ilişkin "Girişteki tatsızlıklar hakikatten üzücüydü ama çok büyük, abartıldığı kadar bir şey olmadı. İstanbul Emniyetini gönülden tebrik ediyorum, çünkü mumla arar olduk. Orada olaylara nasıl hakim olduklarını, pozisyon doğmadan nasıl bitirdiklerini bildiğimiz, yaşadığımız için, burada çok basit şeyler idare edilemedi. Adeta daha önceden hazırlanmış taraftara çanak tutuldu. Orada bir yetersizlik vardı ve bunun üzüntüsünü yaşıyoruz." yorumunda bulundu.

"ŞİKE DÖNEMİ SONA ERDİ ARTIK BAHANENİZ KALMADI"

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç de Özsoy'un açıklamaları sonrası Twitter'dan olay bir paylaşımda bulundu. Genç, "Yenilgiyi hazmedemeyen Şikeci Fener'in başkan yrd Semih Özsoy beyefendi Trabzon Emniyetini küçük düşürmeye çalışıyor. Sen önce ortamı geren başkanın Ali Koç'a dön bir bak. Şike dönemi sona erdi artık bahaneniz kalmadı.Trabzon Emniyetimizi yürekten kutluyorum. En büyük Trabzonspor" ifadelerini kullandı. Sarı-lacivertli taraftarlar da bu paylaşım sonrasında Genç'e sert tepki gösterdi.

İşte o paylaşım: