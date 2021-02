OPET, Ultramarket alışverişlerinde 2 farklı kampanya başlattı

OPET, yeni nesil market konsepti Ultramarket alışverişlerinde yıl boyunca devam edecek iki farklı kampanyaya imza attı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, OPET Ultramarket'lerden alışveriş yapanlar, seçili kategori alışveriş tutarının yüzde 5'i kadar yakıt puan kazanırken, "Mavi Raf Ayın Fırsat Ürünleri" kampanyası ile her ay 50 lira ve üzeri alışverişlerde, o aya özel seçili ürünlerde yüzde 50'ye varan indirim fırsatına sahip olacak.

Yıl sonuna kadar anlaşmalı istasyonlarda devam edecek yakıt puan kampanyası kapsamında, Ultramarket'lerde Opet Kart, herhangi bir paro özellikli kart veya cep telefonuyla yapılacak alışverişlerde, müşterilere seçili kategorilerden yaptığı alışverişlerinin toplam tutarının yüzde 5'i oranında yakıt puan hediye edilecek. Kampanyadan In bakery by Divan, Lipton, Dardanel, Toyzz Shop, Ttec, Automix, Rossmann, Can Yayınları, Uno marka kategorilerinde alışveriş yapan müşteriler yararlanabilecek. Kazanılan yakıt puanlar ise yıl sonuna kadar kullanılabilecek.

"Mavi Raf Ayın Fırsat Ürünleri" kampanyası ise sigara ve taze kahve hariç tüm alışverişlerde geçerli olacak. Kampanya kapsamında her ay farklı ürünlere özel indirimler tanımlanacak.

OPET, Utramarket konsepti çerçevesinde yıl sonuna kadar 20 farklı kampanya ile müşterilerine fayda sunmayı planlıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Büşranur Begçecanlı