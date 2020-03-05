Onulay: "6,7 milyon konut risk taşıyor, tek çare kentsel dönüşüm"

05.03.2020 10:58 | Son Güncelleme: 05.03.2020 10:58

Bursa Beton Genel Müdürü Barboros Onulay, Türkiye'de 6,7 milyon konutun risk taşıdığını acilen kentsel dönüşümle yenilenmesi gerektiğini ifade etti.



Bursa Beton Genel Müdürü Barboros Onulay Deprem Haftası vesilesiyle yaptığı açıklamada, özellikle 1988 yılından önce yapılan binaların depreme karşı dayanıksız yapılar olduğuna dikkat çekti. Türkiye'de 6,7 milyon konutun yenilenmesi gerektiğini ifade eden Onulay, acilen kentsel dönüşüme gidilmesi çağrısında bulundu. Onulay, ayrıca binalarını depreme karşı dayanıklılığını test ettirmek isteyen vatandaşlara risk tespitinin bakanlık tarafından lisanslandırılmış kurum ve kuruluşlara yaptırılabileceğini ve Türkiye Hazır Beton Birliği'ne de başvuruda bulunabileceklerini hatırlattı.



Tarih boyunca büyük acılara sebep olan depreme, Türkiye genelinde 1-7 Mart Deprem Haftası olarak dikkat çekilirken, depreme hazırlığa odaklanan özel hafta, Türkiye'deki pek çok noktada çeşitli etkinliklerle deprem gerçeğini hatırlatılıyor. Beton endüstrisindeki gelişmelere öncülük etmeye devam eden Bursa Beton, topluma, ekonomiye, çevreye değer katan, güvenilir yapılar inşa edilebilsin diye işin harcına kalite katan bir marka olarak hayatın temelinde yer almaya en önemlisi deprem gerçeğine karşı can güvenliğini sağlamaya devam ediyor. Bursa Beton Genel Müdürü Barbaros Onulay, "Türkiye'de hazır beton kullanımı 1988 yılından itibaren başladı. 1988 yılından önceki dönemde el ile yapılan betonlar kullanılıyordu. Depremlerde yıkılan binalara baktığımız zaman genellikle bu tarihten önce yapılan yapıların olduğunu görüyoruz. İyi bir denetimi yapılmamış binalarda depremin yıkıcı etkilerine rastlıyoruz. Yapıların yıkılmasının ardından test amaçlı alınan numunelerde, beton örneklerinin büyük çoğunluğunun C8-C12 mertebesinde olduğu sonucu ortaya çıkmıştır. Dolayısıyla hazır betonun önemine bir kez daha vurgu yapmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.



"Deprem değil, kalitesiz beton öldürüyor"



Deprem gerçeğine karşı kaliteli betonun önemine vurgu yapan Onulay, "Bursa Beton'unda arasında bulunduğu KGS sistemine tabi olan firmalarda üretilen betonlar, piyasada güvenilir bir şekilde kullanılmaktadır. Kaliteli betonun güvenli yapılar üzerindeki etkisi tartışılmaz. Deprem öldürmüyor, kalitesiz beton ve uygun olmayan zeminlere yapılan inşaatlar sonucunda depremin ölümcül etkisi ortaya çıkıyor" dedi.



Büyük bir depremde korkunç sonuçlarla karşılaşmamak için kentsel dönüşüm çağrısında bulunan Onulay şöyle konuştu:



"Kentsel dönüşüm projelerinin yavaşlaması bu yapıların güvenilir hale getirilememesinde de büyük bir engel teşkil ediyor. Acil olarak kentsel dönüşüm kapsamına alınması gereken yüzbinlerce yapı stoku risk altında. Şu anda Türkiye tespit edilen projesine uygun olmamış 3 milyondan fazla yapı stoku bulunuyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından bildirilen yenilenmesi gereken 6,7 milyon konut mevcut. Bakanlık tarafından açıklanan kentsel dönüşüm eylem planı ile 1,5 milyon konutun dönüşümünün 5 yıl içerisinde sağlanacağı ifade ediliyor. Yeniden bir deprem felaketiyle karşılaşmamak için depreme hazır bir vaziyette bu yapı stoklarının güvenilir hale getirilmesi gerekiyor".



Özellikle yaşlı binalarda yaşayan vatandaşların oturdukları binanın sağlamlığının test edilmesi amacıyla risk tespiti yapabileceklerini aktaran Onulay, "Beton laboratuvarında yapıların güvenli olup olmadığına dair denetimler yapılmaktadır. Yapılacak işlemlerin ardından binaların deprem performansı analiz raporu ile mülk sahipleri binasının depreme karşı ne kadar hazır olduğunu öğrenebileceklerdir" diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA