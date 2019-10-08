Önü otomobil, arkası at arabası olan araç trafikten men edildi

08.10.2019 11:35

Adana'da otomobil ve at arabasının birleşiminden oluşan motorlu taşıt, trafik polislerinin denetimine takıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kullanıcı sayısının artması ve trafikte önemli risk grubunu oluşturması nedeniyle motosikletlere yönelik kent merkezinde uygulama gerçekleştirdi. Merkez Seyhan ilçesi Güney Kuşak Bulvarı'nda yapılan uygulama sırasında polis, yolda seyreden ön kısmı otomobilden, arka bölümü at arabası römorkundan oluşan motorlu araçla karşılaştı.

SÜRÜCÜYE 2 BİN 18 LİRA CEZA KESİLDİ

Trafikte seyretmesi sakıncalı bulunan taşıt ekipler tarafından durduruldu. Aracın sürücüsü Oğuzhan I'ya "Sürücü belgesiz araç kullanmak" suçundan 2 bin 18 lira idari para cezası uygulandı.

ARAÇ TRAFİKTEN MEN EDİLDİ

Tescili olmayan taşıt, çekiciye yüklenip otoparka götürülerek trafikten men edildi.

Bu arada, 20 Mayıs 2019'dan itibaren il merkezinde yapılan denetimlerde 24 bin 181 motosikletin kontrol edildiği, 9 bin 313 sürücüye 6 milyon 317 bin 475 lira idari para cezası uygulandığı, bin 655 motosikletin trafikten men edildiği, 222 motosikletin muhafaza altına alındığı bildirildi.