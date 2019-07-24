Önemli Noktalar: Juventus 2-3 Tottenham Hotspur

Lucas Moura'nın aksesuarı ve Harry Kane'in yarı çizgisi sersemleticisi, Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nda Spurs'a zafer kazandı. Japonya'daki sezon öncesi turnuvası, yeni imzalayan Tanguy Ndombele çantasını ilk Spurs yardımcısına bağlayan heyecan verici bir gösteriye ev sahipliği yaptı.