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Ömer Bayram acı haberi verdi: Dedemi kaybettim

Süper Lig'in 20. haftasında Kayserispor'u 4-1'le geçen Galatasaray'da Ömer Bayram iki asistle yıldızlaştığı mücadelenin ardından duygusal bir paylaşım yaptı. Milli futbolcu dedesini kaybettiğini belirtti.

02.02.2020 23:39 | Son Güncelleme: 02.02.2020 23:46
Ömer Bayram acı haberi verdi: Dedemi kaybettim

, Süper Lig'in 20. haftasında 'u 4-1 mağlup ederken zirve takibini sürdürdü. Sarı-kırmızılıları galibiyete taşıyan oyunculardan biri ise oldu. Maçta iki golün hazırlayıcısı olan milli futbolcu maçın ardından duygusal bir paylaşım yaptı ve dedesini kaybettiğini belirtti.

"DEDEMİ KAYBETTİM, DESTEK OLANLARA TEŞEKKÜRLER"

Destek olan herkese teşekkür eden Ömer Bayram, "Hayatımda yeri çok özel olan dedemi kaybettiğim benim için kötü bir günde çok şükür kazanmak nasip oldu. Sizlerin önünde kazanmanın hissi muhteşem. Artık ligde kalan her maç çok önemli bunun bilinciyle sahadayız. Destek olan herkese teşekkürler!" ifadelerini kullandı.

Galatasaray'ın attığı iki ve üçüncü gollerin hazırlayıcısı olan Ömer Bayram bu sezon ligdeki 8. asistini yaptı. Toplamda ise 24 maçta forma giyen 28 yaşındaki futbolcu asist sayısını 10'a yükseltti.


Haber Videosu

: Ömer Bayram acı haberi verdi: Dedemi kaybettim
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