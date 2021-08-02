Olympiakos, Henry Onyekuru'yu renklerine bağladı
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Olympiakos, Henry Onyekuru'yu renklerine bağladı

Olympiakos, Henry Onyekuru'yu renklerine bağladı
Haberler.com - Haberler | Spor

Transfer döneminde adı sık sık Fenerbahçe ve Beşiktaş'la anılan Henry Onyekuru'nun yeni adresi Olympiakos oldu. Yunan ekibinden yapılan açıklamada, Nijeryalı futbolcuyla 2025 yılına dek anlaşma sağlandığı belirtildi.

Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra hangi takıma imza atacağı merak konusu olan Henry Onyekuru'nun yeni durağı belli oldu. Nijeryalı futbolcu, Yunan ekibi Olympiakos'la anlaşmaya vardı.

2025 YILINA KADAR ANLAŞMA SAĞLANDI

Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın da transfer listesinde bulunduğu iddia edilen Onyekuru, Olympiakos'un yolunu tuttu. Yunan ekibi, yıldız futbolcuyla 2025 yılına kadar anlaşma sağlandığını açıkladı.

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