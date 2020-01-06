Oltion Bilalli'nin Galatasaray için İstanbul'a geldiği iddia edildi
Galatasaray altyapısında antrenmana çıkan ve eğitim alan 18 yaşındaki Kosovalı santrfor Oltion Bilalli'nin, Galatasaray'a imza atmak için İstanbul'a geldiği iddia edildi.
06.01.2020 09:43 | Son Güncelleme: 06.01.2020 09:52
Galatasaray'da U17 ve U19 takımıyla idman çıkan ve altyapıda eğitim alan 18 yaşındaki Kosovalı santrfor Oltion Bilalli'nin, Galatasaray'a imza atmak için İstanbul'a geldiği iddia edildi. Genç isim o anları sosyal medya hesabında paylaştı.
18 yaşındaki futbolcu kanatlarda ve forvette görev yapabiliyor. Genç futbolcu 10 numara pozisyonunda tekniği ve fiziğiyle ön plana çıktı.
Haber Videosu: Oltion Bilalli'nin Galatasaray için İstanbul'a geldiği iddia edildi
HABER YORUMLARI (3)
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vedat muriginin oğluCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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YARAMAZCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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bu kim haaaamaaCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır