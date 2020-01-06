: Oltion Bilalli'nin Galatasaray için İstanbul'a geldiği iddia edildi

06.01.2020 09:43 | Son Güncelleme: 06.01.2020 09:52

Galatasaray'da U17 ve U19 takımıyla idman çıkan ve altyapıda eğitim alan 18 yaşındaki Kosovalı santrfor Oltion Bilalli'nin, Galatasaray'a imza atmak için İstanbul'a geldiği iddia edildi. Genç isim o anları sosyal medya hesabında paylaştı.

18 yaşındaki futbolcu kanatlarda ve forvette görev yapabiliyor. Genç futbolcu 10 numara pozisyonunda tekniği ve fiziğiyle ön plana çıktı.

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