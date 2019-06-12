Antalya'da Tarkan'ın ölmeden mezar taşını yaptılar
Antalya'da kabir yapım işiyle uğraşan Mehmet Çetin, Tarkan'a sevgisini ölümsüzleştirmek adına iş yerinin önüne teşhir için sanatçının fotoğrafının yer aldığı mezar taşını yaptı. Tarkan'ın mezar taşını görenler ise "Tarkan öldü mü?" sorusunu sordu.
Antalya'da 12 yıldır mezar yapımı işiyle uğraşan Mehmet Çetin, iş yerinin önüne kendi mezarını yaptı. Andızlı Mezarlığı'nın karşısındaki dükkanına Çetin'in teşhir amaçlı adı, soyadı ve telefon numarası yazılı mezar, yoldan geçenlerin ilgi odağı oldu. Reklam amacıyla mezarını yaptıran Çetin, kabrin yanına da sanatçı Tarkan'ın fotoğrafının yer aldığı mezar taşı hazırladı.
"TARKAN ÖLDÜ MÜ?"
Çetin, Tarkan'a sevgisini ölümsüzleştirmek için sanatçının fotoğrafının yer aldığı mezar taşını, kendi kabrinin yanına astığını söyledi. İş yerine gelen müşterileri için hazırladığı örnek kabirlerin beğenilmesi üzerine kendi mezarını yapmaya karar verdiğini anlatan Çetin, "Mezar başı taşına adımı, telefon numaramı yazdım. İnsanlar şaşırıyor, 'öldü mü' diye soruyorlar. Numaramı görenler, neden yazıldığını merak ediyor. Mezarı merak eden çok oluyor. İnsanların dikkatini çekiyor. Ben de arkadaşlarıma, 'Ölürsem mezarım hazır, beni merak eden için numaram da yazıyor' diyorum. Mezar taşlarına resim de yapıyoruz. Ben de severek dinlediğim için Tarkan'ın fotoğrafının bulunduğu mezar taşı hazırladım. Bazen vatandaşlar 'Tarkan öldü mü? diye şakalaşıyor" diye konuştu.
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Mezarı taşla ya da mermerle kaplamak doğru değil. Dinen mahzurlu. Kabir kaybolmasın diye yapılıyormuş. İyi de 40 -50 senede mezar kaybolmaz 40-50 yıl sonra ise mezar olsa da zaten ziyaretçisi kalmıyor. Fuzuli ve saçma bir masraf .Cevap Yaz Yayından Kaldır
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GüldümCevap Yaz Yayından Kaldır
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SALAKCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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görürse korkudan ölür. kaldır bence milyonluk tazminat açarCevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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boş şeylerle uğraşmayın yaaa. . . reklam kokuyorCevap Yaz 5 Yayından Kaldır